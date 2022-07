Graliśmy w Mato Anomalies – jRPG'a dla fanów serii Persona (i nie tylko)

Mato Anomalies to niedawno zapowiedziana gra studia Arrowiz, w którą już mieliśmy okazję zagrać. Sprawdźcie czy warto zainteresować się tym jRPG.

Witajcie w Mato

Mato Anomalies zabiera nas w podróż do fikcyjnego miasta Mato, które łączy w sobie tradycyjną i futurystyczną architekturę. Ogólnie cały klimat produkcji jest ciekawym połączeniem noire i cyberpunk. Gracze wcielają się w postać prywatnego detektywa imieniem Doe, który otrzymuje dziwne zlecenie od pięknej i tajemniczej kobiety. Bardzo szybko nasz bohater, a my wraz z nim, przekonujemy się, że Mato jest celem inwazji nadprzyrodzonych istot z innego wymiaru. Niestety, Doe nie jest w stanie walczyć z owymi stworzeniami i z pomocą przychodzi mu tajemniczy wojownik.

To zaledwie zalążek historii, która czeka na nas w Mato Anomalies. Z łatwością dostrzeżemy tu inspiracje chociażby grami z serii Persona. Szczególnie, że gra oferuje nam rozbudowany, turowy system walki. Główna rozgrywka dzieli się w zasadzie na dwie części – dochodzenie i zbieranie informacji w rzeczywistym świecie (tym zajmuje się Doe) oraz walki w innymi wymiarze, za które odpowiadają nowi, niezwykli towarzysze głównego bohatera. Nie oznacza to jednak, że podróż z Doe jest nużąca. Nasz detektyw może bowiem „hakować” umysły innych osób, aby zdobyć potrzebne informacje. Na potrzeby tego działania przygotowano angażującą grę karcianą, w której musimy osłabić siłę woli przeciwnika, jednocześnie odpierając jego ataki.

Mato Anomalies oferuje nam rozległy świat, na który składa się wiele dzielnic miasta Mato. Nie jest to jednak klasyczna gra z gatunku „open-world”. Pomiędzy poszczególnymi „miejscówkami” najczęściej przenosimy się za pomocą metra. Dostępne w grze obszary nie należą jednak do największych, są to raczej małe i średniej wielkości mapki, które składają się na większą całość.

Styl ponad wszystko

Mato Anomalies może pochwalić się jeszcze jedynym elementem – stylem graficznym. Już od pierwszych minut spędzonych z grą dostrzeżemy nie tylko specyficzną oprawę, ale również to w jaki sposób została ona wykorzystana, aby wzbogacić rozgrywkę. Przerywniki filmowe ukazane są nam w formię komiksu, z kolei podczas dialogów możemy obserwować awatary biorących w nich udział postaci. To oczywiście tylko jedna „strona” Mato Anomalies, bowiem zarówno podczas eksploracji, jak i walki otrzymujemy nowoczesną, stylizowaną na anime oprawę graficzną. Na szczególne uznanie zasługują efektowne animacje ataków, które postacie wykonują podczas walki.

Podsumowanie

Z Mato Anomalies spędziliśmy tak naprawdę zaledwie „chwilę”, ale niewątpliwie jest to tytuł, który intryguje. Nie jest to może propozycja dla każdego, ale fani gier jRPG z całą pewnością powinni się nią zainteresować. Premiera Mato Anomalies odbędzie się już w 2023 roku na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Mato Anomalies - w skrócie

Gra z gatunku jRPG czerpiąca inspiracje m.in. z serii Persona.

Ciekawe połączenie noire i cyberpunk.

Turowy system walki.

Dwa odmienne style rozgrywki.

Stylizowana oprawa graficzna.

