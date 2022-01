Graliśmy w „The Settlers”. Czy Ubisoft udanie wskrzesił kultową markę? [OPINIA]

Na takich „Osadników” czekałem, chociaż...

Miałem okazję spędzić kilka dni z najnowszą odsłoną serii „The Settlers” w ramach zamkniętych beta testów. Choć beta nie oferowała jeszcze wszystkich elementów produkcji, to pozwalała zapoznać się z tym co w „Osadnikach” zawsze było najważniejsze – rozgrywką.

„The Settlers” to seria z innej epoki

Młodszym graczom marka „The Settlers” z pewnością niewiele mówi. Nic w tym dziwnego bowiem pierwsza odsłona tej serii gier strategicznych zadebiutowała w 1993 roku. Co więcej, ostatnie pełnoprawna część cyklu - The Settlers 7: Droga do królestwa, pojawiła się na rynku w 2010 roku. Najlepsze lata „Osadnicy” świecili jednak w latach 1996 – 2001, kiedy to ukazały się najlepsze i najbardziej popularne części serii (od 2 do 4). Sympatycy „The Settlers” to zatem w większości już weterani gamingu, którzy po cichu wierzyli, że kiedyś sympatyczna strategia, w której na równi ze zdolnościami przywódczymi istotne było odpowiednie zarządzanie naszą „wioską”, powróci.

Ubisoft, do którego należy marka „The Settlers”, postanowił wskrzesić serię i dać jej nowe życie. „Osadnicy” powrócą już 17 marca tego roku, a ja miałem już okazję przekonać się czy jest na co czekać.

The Settlers (2022) wrażenia z beta testów (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Nowe szaty króla

„The Settlers” ma być powrotem do „korzeni” serii i jednocześnie jej lekkim rebootem. Jak z tego zadania wywiązał się Ubisoft? Pierwsze na zwróciłem uwagę, to powrót do klasycznej, nieco przerysowanej oprawy graficznej. W pewnym momencie historii serii, Ubisoft postanowił postawić na bardziej realistyczną grafikę, co pozbawiło grę ducha „Osadników”. W najnowszych „Settlersach” znów możemy obcować ze stylizowaną i niezwykle urokliwą oprawą. Wielkie brawa należą się twórcom za dopracowanie detali. Obserwowanie jak nasi osadnicy w pocie czoła pracują na rzecz rozwoju osady sprawia mnóstwo przyjemności. Z łatwością dostrzeżemy jak drwal ściana drzewa, które następnie przenoszone są do odpowiedniego składu. Stamtąd zaś trafiają do tartaku, gdzie powstają deski, które ostatecznie "powędrują" do głównego magazyny wioski. Ta dbałość o detale sprawia, że „The Settlers” nie tylko znakomicie wygląda, ale i sama rozgrywka jest znacznie bardziej immersyjna. Nie widzimy tylko zmieniających się cyferek przy ikonkach poszczególnych surowców, ale możemy rzeczywiście obserwować jak nasza wioska „żyje” i rozrasta się.

(fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Dobrze znana rozgrywka

„The Settlers” faktycznie sięga do korzeni serii i oferuje nam klasyczną rozgrywkę, choć w nieco odświeżonej formie. Głównym celem graczy jest zadbanie o jak najszybszy rozwój osady. Oznacza to, że musimy gromadzić nie tylko surowce potrzebne do rozbudowy infrastruktury, jak np. drewno i kamienie, ale również żywność, węgiel czy żelazo. Każdy surowiec ma istotne znaczenie i warto dbać o równomierny rozwój osady. Finałowym celem graczy jest jednak podbicie wrogich osad, a to możemy zapewnić sobie tylko z odpowiednio silną armią.

W przeciwieństwie do wielu gier strategicznych, w „The Settlers nie dane nam będzie budować swojej armii od początku rozgrywki. Wręcz przeciwnie, pierwszym celem podczas każdej rozgrywki będzie jak najszybsza rozbudowa infrastruktury, która dopiero w dalszej perspektywie ma zasilać nasze działania wojenne. W tym samym czasie musimy poszerzać nasze granice (tylko w ich zasięgu możemy wznosić nowe budynki) i jak najszybciej dotrzeć do złóż węgla i żelaza, które są kluczowe dla rozwoju naszych wojsk. Wreszcie, gdy uda nam się wybudować pierwsze kopalnie, będziemy musieli stworzyć cały system budynków, który pozwoli nam ostatecznie rekrutować jednostki. Choć może się to wydawać skomplikowane, to nawet osoby niezaznajomione z serią już po pierwszej rozgrywce „załapią” o co tu chodzi.

(fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Do naszej dyspozycji mamy zaledwie trzy rodzaje podstawowych jednostek – łuczników, strażników z tarczami i wojowników z bronią dwuręczną. Dodatkowo możemy rekrutować również jednostki oblężnicze, wsparcia (leczą i wzmacniają) oraz najemników, wymagają one jednak postawienia dodatkowych budynków i specjalnych surowców. Na szczęście każdą z dostępnych jednostek możemy ulepszać na kilku poziomach, dzięki czemu możemy poniekąd wyspecjalizować swoją armię. W trakcie bitw nie brakuje miejsca na mikrozarządzanie, co sprawia, że nawet sympatycy szybkich RTS-ów odnajdą w nowych „Settlersach” coś dla siebie.

(fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Jest dobrze, ale…

Pierwsza rozgrywka w „The Settlers” zabrała mi 2,5 godziny i nawet nie zauważyłem kiedy ten czas minął. Zarządzanie osadą przy jednoczesnym dbaniu o struktury obronne i rozwój armii sprawia mnóstwo frajdy i jest niezwykle angażujące. Ubisoft „odrobił pracę domową” i fani cyklu z pewnością docenią starania dewelopera. To co może budzić obawy to jednak pewne uproszczenia w rozgrywce i mała ilość zawartości na start. W porównaniu do najbardziej kultowych odsłon cyklu, nieco uproszczono ekonomiczną stronę produkcji. Oznacza to, że nie tylko mamy do dyspozycji mniej budynków, ale również poszczególne surowce są przypisane do bardzo konkretnych celów. Z jednej strony rozumiem, że deweloper chce trafić również do współczesnych graczy, którzy często wolą szybkie i krótkie rozgrywki, z drugiej jednak, siedzenie „okrakiem na płocie” może się źle skończyć.

(fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Pewne obawy budzi również ilość dostępnej zawartości. Jak już wspomniałem, w ramach zamkniętych beta testów spora część trybów była zablokowana. Jednak wiemy już, że gra w dniu premiery otrzyma trzy unikalne frakcje, tryb fabularny oraz rozgrywki sieciowe. Te ostanie oferować będą pojedynki PvP - 1 na 1 i 2 na 2 oraz kooperację, w której dwóch graczy będzie mogło wspólnie rzucić wyzwanie SI. Choć nie prezentuje się to najgorzej, to niewiele wiemy na przykład na temat długości kampanii. Nie możemy również przewidzieć, czy scena oparta na rywalizacji utrzyma się w „The Settlers” na dłużej.

Ostatecznie, mogę jednak śmiało stwierdzić, że nowa wersja „Settlersów” bardzo mi się podoba. W dniu premiery na pewno powrócę do zabawy bowiem coraz mniej jest produkcji, które pozwalają na taki relaks podczas rozgrywki.