Graliśmy w Tiny Tina's Wonderlands – to coś więcej niż spin-off Borderlands [OPINIA]

Choć premiera Tiny Tina's Wonderlands odbędzie się dopiero pod koniec marca, to ja już miałem okazję spędzić z grą kilkanaście godzin i wiem, że czeka na nas zaskakująco dobra gra.

W minionym tygodniu miałem okazję zagrać we wczesny, przedpremierowy build "Tiny Tina's Wonderlands". Gearbox postanowił wykorzystać elementy jednego z najlepszych DLC w historii cyklu - "Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep", znacząco je rozbudować i stworzyć opowieść, która umili oczekiwanie na "Borderlands 4". Wystarczyło jednak kilka pierwszych godzin z grą, abym zrozumiał, że Gearbox stworzył coś więcej niż tylko prosty spin-off, "Tiny Tina's Wonderlands" może być początkiem zupełnie nowej jakości w grach z cyklu.

"Tiny Tina's Wonderlands" to coś więcej niż spin-off Borderlands

W ramach wczesnej wersji otrzymałem dostęp do dwóch z sześciu klas postaci - Graveborn i Stabbomancer. Pierwsza z nich może poświęcać własne zdrowie, aby zadawać wrogom potężne obrażenia, stale towarzyszy jej też „chowaniec”. Stabbomancer to z kolei taki „magiczny-zabójca”, który może przywołać magiczne ostrze zadające obrażenia obszarowe bądź znikać z pola widzenia wrogów i atakować ich znienacka. Muszę przyznać, że zarówno jedną, jak i drugą klasą rozgrywka sprawia mnóstwo frajdy, chociaż delikatnie skłaniałbym się w stronę "Graveborna". Chociażby dlatego, że jego zdolności wyglądały efektowniej i wydawały się być bardziej "odczuwalne".

Zobacz również:

Tiny Tina's Wonderlands wyglądają znajomo (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

To co mnie jednak najbardziej urzekło to całkowicie przemodelowany system rozwoju postaci. Mam za sobą wszystkie części serii Borderlands i śmiało mogę stwierdzić, że to co Gearbox zrobił w "Tiny Tina's Wonderlands" przyćmiewa wszystko co do tej pory widzieliśmy w serii. Przede wszystkim możemy wybrać "główną" zdolność aktywną. Oprócz tego otrzymujemy dostęp do klasycznych "drzewek", w których wydajemy punkty umiejętności. Jakby tego było mało, do naszej dyspozycji oddano szereg statystyk postaci na wzór Dungeons & Dragons (jak np. siła), na które wydajemy dodatkowe punkty zdobywane z każdym kolejnym poziomem. Ten rozbudowany system dodaje grze głębi i sprawia, że naprawdę możemy stworzyć postać dostosowaną do naszego stylu.

To jednak dopiero początek, dostępny arsenał również został znacząco rozszerzony. W "Tiny Tina's Wonderlands" na znaczeniu zdobyły bronie do walki wręcz. W starszych odsłonach serii Borderlands, ataki w zwarciu były domyślnie przypisane do wybranej postaci. W "Wonderlands" broń białą zdobywamy tak jak każdą inną, co oznacza, że mają one swoje statystyki i poziomy "rzadkości". Możemy wybierać spośród mieczy, toporów, sztyletów itd. itp. Widać przy tym wyraźnie, że twórcy wyjątkowo dopracowali ten element rozgrywki. Każdy rodzaj oręża posiada inne animacje, a rozbudowany rozwój postaci pozwoli z łatwością wyspecjalizować swoją postać w starciach na krótkim dystansie.

Tiny Tina's Wonderlands sprawia mnóstwo frajdy (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Kolejną istotną zmianą w rozgrywce są zaklęcia. Pełnią one rolę dodatkowej zdolności aktywnej, która w znaczący sposób może wpłynąć na wynik starcia. Są one nie tylko potężne, ale i efektowne. Od lodowych pocisków, przez strumienie lawy, po wielkie ogniste kule spadające z nieba. Eksperymentowanie z kolejnymi zaklęciami sprawiało mi mnóstwo frajdy. Właśnie, będąc przy eksperymentowaniu. Choć naraz możemy mieć „przypisane” tylko jedno zaklęcie (za sprawą specjalnego przedmiotu w ekwipunku), to każda klasa może korzystać ze wszystkich zaklęć w grze! Takiej swobody w tworzeniu i rozwoju postaci nie było dotąd w żadnej grze z serii Borderlands.

Zaklęcie w Tiny Tina's Wonderlands wyglądają znakomicie (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Wspomniałem już, że "Tiny Tina's Wonderlands" czerpie inspirację z "Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep". Jeśli mieliście okazję zagrać już w znakomite DLC do Borderlands 2, to wiecie czego możecie się spodziewać. Zarówno przeciwnicy, jak i historia, a nawet wyposażenie mocno inspirowane są klasyczną fantastyką na wzór D&D. Warto jednak przy tym pamiętać, że „Mistrzem Gry” jest Tiny Tina, która, mówiąc delikatnie, jest postacią dość ekscentryczną i lubi zmieniać reguły gry. Oznacza to, że nie zabraknie sporej dozy specyficznego humoru i szalonej akcji, w której będziemy musieli się jakoś odnaleźć. Podczas zabawy w Tiny Tina's Wonderlands miałem m.in. okazję poznać goblina imieniem Jar, który postanowił założyć organizację GTFO („Goblins Tired of Forced Oppression”) i prosi nas o pomoc w uwolnieniu jego pobratymców z rąk (łap?) ciemiężącego ich smoka. Co nie jest dużym zaskoczeniem, znakomicie wypadają w swoich rolach wszyscy aktorzy podkładający głosy postaciom. Prym wiedzie tu oczywiście Ashly Burch jako Tiny Tina, ale również Andy Samberg czy Wanda Sykes, którzy wcielają się kolejno w postacie Kapitana Valentine'a i Frette – bohaterów, którzy postanowili zagrać z tytułową bohaterką w „Bunkers & Badasses”. To właśnie ich rozgrywkę obserwujemy w „Wonderlands”.

Oto Jar - jeden z bohaterów Tiny Tina's Wonderlands (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Rdzeń rozgrywki w "Tiny Tina's Wonderlands" nie różni się mocno od tego co oferują nam główne części serii. Oznacza to, że będziemy bardzo dużo strzelać, siekać, wysadzać, a wszystko to w kolorowej i stylizowanej oprawie graficznej, która stała się już symbolem cyklu. Powyższe nowości sprawiają jednak, że "Wonderlands" ze zwykłego spin-offu Borderlands urosło do miana jednej z najodważniejszych i najbardziej rozbudowanych odsłon cyklu od dnia jego debiutu. Ja nie mogę się już doczekać premiery gry i zgłębienia jej wszystkich możliwości „na spokojnie”.

Zobacz również: