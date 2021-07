Gran Turismo 7 - beta testy na PS5 już niebawem

Na oficjalnej stronie PlayStation znaleziono odwołanie do wersji beta Gran Turismo 7.

Na oficjalnej stronie PlayStation, w sekcji "PlayStation Experience" zauważono odniesienie do Gran Turismo 7 Beta Test. Użytkownicy, w celu wcześniejszego odblokowania dostępu do wersji beta muszą obejrzeć zwiastun produkcji. Po wszystkim otrzymujemy kod dostępu. Nie jest to jednak złożony ciąg cyfr, tylko 1234-5678-9012. Przy próbie realizacji kodu pokazuje się komunikat o błędzie.

Może to świadczyć o tym, że ta zakładka została stworzona w celu testów i nieopatrznie opublikowana. Wiadomo jednak, że coś się dzieje, i możemy się spodziewać w przyszłości testowej wersji Gran Turismo 7. Niebawem powinny się pojawiać oficjalne informacje w tej sprawie.

Zobacz również:

Gran Turismo nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. Gra ma się pojawić na rynku w 2022 roku na konsole Ps4 i PS5.

