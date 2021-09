Gran Turismo 7 z datą premiery i nowym gameplay'em

Wiemy kiedy Gran Turismo 7 trafi na konsole PlayStation 4 i PS5. Mamy też nowy gameplay.

fot. Sony

Sony długo kazało nam czekać na swój pokaz, ale PlayStation Showcase wynagrodził nam oczekiwanie. Przez ponad 40 minut mogliśmy obserwować prezentacje i zapowiedzi wielu znakomitych gier, w tym: God of War Ragnarok, Star Wars Knights of the Old Republic, Spider-Man 2 czy Gran Turismo 7. Ten ostatni tytuł otrzymał nowy materiał z rozgrywki, a także sprecyzowaną datę premiery.

Najnowsza odsłona jednej z najsłynniejszych serii gier wyścigowych zadebiutuje na PlayStation 4 i PlayStation 5 - 4 marca 2022 roku. To już kolejny tytuł na wyłączność konsol Sony, który ma potwierdzoną datę premiery w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Jak Gran Turismo 7 prezentuje się w akcji? To możecie zobaczyć na najnowszym materiale z rozgrywki.

