Granie na projektorze to jest to! Jaki projektor wybrać do gamingu?

Co to znaczy duży ekran? Dla niektórych to 55 lub 65 cali. Największe telewizory na naszym rynku mają 85 cali. Jednak stosunkowo niewielkim kosztem możemy uzyskać ekran znacznie większy– 110, 150 czy nawet 200 cali przekątnej obrazu. Ogranicza nas tylko powierzchnia w domu. A takie możliwości dają projektory. Czy można grać na projektorze? Czy istnieje projektor idealny do grania? Na co zwrócić uwagę przy zakupie gamingowego projektora?

Spis treści

Wielkość ma znaczenie

W przypadku wyświetlaczy wielkość rzeczywiście ma znaczenie. Nasze smartfony rosną, a i ekrany na konsolach mobilnych przez dekady też znacząco się powiększyły. Wreszcie telewizory również stały się większe – nikogo już nie dziwi 55-calowy egzemplarz. Tymczasem w cenie 55-calowego telewizora ze średniej półki można mieć olbrzymi obraz z projektora. I to bez przesady - olbrzymi, bo 100-150 cali dla projektora takiego jak chociażby Epson EH-TW5700 Android TV to nie problem. Wystarczy nieco zaciemniony pokój i duża biała ściana. Oczywiście jeśli chcemy uzyskać jeszcze lepszy efekt, możemy pomieszczenie w pełni zaciemnić i zdecydować się na profesjonalny ekran projekcyjny. Natomiast na start i dla dużej radości wystarczy nam już ściana.

Co zyskujemy, korzystając z tak dużego ekranu? Zupełnie nowe doświadczenia. W grach jest to prawdziwa przepaść w wrażeniach między ekranem monitora, telewizora, a tym co widzimy na gigantycznym ekranie z projektora. Po prostu „wsiąkamy” w rozgrywkę – jesteśmy otoczeni przez obraz i wręcz doświadczamy zjawiska immersji. Dobrym przykładem jest gra F1 – gdzie siedząc za kierownicą bolidu, możemy wygenerować obraz porównywalny do realnego, w wielkości 1:1. Wyścig na takim ekranie to dostarczanie sobie prawdziwych emocji. Nie jest to może jazda po prawdziwym torze, ale realna namiastka, której nie sposób porównać do gry na typowym ekranie innych urządzeń. A to samo dotyczy też innych gier. Call of Duty – tu możemy przeżywać batalie niczym na polu bitwy. Naprawdę warto choć raz skorzystać z projektora podczas grania, aby przekonać się, że jest to zupełnie inna bajka niż w przypadku telewizorów czy monitorów, nie wspominając o ekranie laptopa. Różnica w przyjemności i przeżywaniu jest naprawdę znacząca.

Dlaczego warto wybrać projektor do grania?

Bardzo ważnym aspektem projektora jest też możliwość dopasowania obrazu w zależności od sytuacji. Raz ten ekran może mieć „raptem” kilkadziesiąt cali, innym razem znacznie ponad 100 cali. W dodatku, w przeciwieństwie do telewizora nie mamy tak sztywno ustalonych proporcji, czyli możemy cieszyć się naprawdę dużym obrazem w formacie 21:9, gdy w przypadku telewizora, w najlepszym razie, mielibyśmy olbrzymie czarne pasy na dole i górze ekranu.

Projektor w gamingu to nie tylko nowe wrażenia, doświadczenia z grania, ale też bardzo wygodne urządzenie AV. Na co dzień możemy grać na ekranie, by od czasu do czasu pozwolić sobie na większe możliwości. Może stanowić zarówno alternatywę dla monitora czy telewizora, jak i dodatek, z którego będziemy korzystać od czasu do czasu także w niezwykłych zastosowaniach, takich jak wyświetlanie okolicznościowych grafik na imprezach czy… wyświetlanie dowolnego tła podczas sesji foto.

Jednak duży obraz to nie jedyna zaleta projektora, o której warto wspomnieć przy wyborze sprzętu dla gracza. Dobrze, także pamiętać o mobilności takiego urządzenia. Urządzenie tej klasy, o której mówimy w tym artykule, w każdej chwili można przenieść. Oznacza, to możliwość zabrania go do znajomych na wspólną rozgrywkę, na działkę czy inny wakacyjny wypad. To też znaczne ułatwienie dla osób, które wynajmują mieszkania. Duży telewizor przy każdej przeprowadzce to problem logistyczny. Projektor bez trudu zapakujemy do plecaka i przewieziemy nawet na drugi koniec Polski.

Ta mobilność to także spore ułatwienie w użytkowaniu na co dzień. Telewizor zajmuje sporo miejsca, zwłaszcza ten duży. Projektor, gdy jest nieużywany, może leżeć w szafce, a ścianę mogą zdobić plakaty czy obrazy, które zdejmiemy tylko na czas gry.

fot. Nikita Kachanovsky

Na co zwrócić uwagę, wybierając projektor do gamingu? Przykładowe modele

Rynek projektorów jest bardzo szeroki, więc znajdziemy na nim modele w różnych przedziałach cenowych - od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy. Różnorodność tych urządzeń wynika przede wszystkim z szerokiego spektrum zastosowań, a także zastosowanej technologii. Mamy więc projektory kieszonkowe o bardzo niskiej rozdzielczości, będące w zasadzie tylko gadżetem. Mamy szereg projektorów biznesowych i edukacyjnych do zastosowań na wykładach, prezentacjach itd. Istnieją liczne projektory profesjonalne do zastosowania w muzeach, wideo-mappingach, projekcji reklamowej czy wreszcie salach kinowych. Mamy też projektory do użytku domowego – gdzie też znajdziemy sprzęty zaawansowane wykorzystywane w salonach rezydencji i prywatnych, małych salkach kinowych, jak również produkty znacznie bardziej przystępne i uniwersalne. I to właśnie na ich się skupimy.

To, na co warto zwrócić uwagę, to podobnie jak w przypadku telewizora, niski input lag, czyli opóźnienie wyświetlania względem tego co „podaje” nasz komputer czy konsola. Wiele podstawowych projektorów ma bardzo wysokie opóźnienie, przez co granie staje się udręką, a zacinanie gwarantuje „skuchę” już na pierwszym poziomie. Warto pomyśleć o projektorze skrojonym pod gaming.

W projektorze do grania i użytku domowego istotna jest także wysoka jasność na poziomie 2500 lm lub więcej. Dzięki temu pomieszczenie w ciągu dnia nie musi być w pełni zaciemnione, co często nie jest po prostu możliwe. Wysoka jasność pozwala też lepiej widzieć detale na ekranie. Pod tym względem projektory w technologii 3LCD przewyższają urządzenia DLP (dwie kluczowe technologie w domowych przystępnych projektorach). Rozwiązania DLP oferują dobrą czerń, natomiast w 3LCD mamy wysoki kontrast i wysoką, równomierną jasność dla wszystkich kolorów RGB i bieli. Dzięki temu obraz jest bardziej realistyczny i żywy, co świetnie sprawdza się w grach.

Żywotność projektora jest jak najbardziej istotna i kupując takie urządzenia warto zadbać o to by posłużyło nam jak najdłużej. Na szczęście klampy nowoczesnych projektorów (kłania się Epson EH-TW5700 Android TV!) potrafią wytrzymać 5000 i więcej godzin. W praktyce oznacza to 1,5-2h codziennego użytkowania nawet przez 11 lat. A wymiana tego podzespołu po tym czasie we wspomnianym modelu to koszt zaledwie 360 zł Producent zapewnia 2 lata gwarancji na urządzenie, a na samą lampę 3 lata. Jednak… w praktyce pewnie przez cały okres użytkowania projektora nie przyjdzie wam wymieniać lampy.

Podawany tutaj jako przykład Epson EH-TW5700 Android TV to właśnie bardzo ciekawa i rozsądna propozycja dla osób szukających projektora do gamingu. Jego przekątna ekranu może sięgać nawet 330 cali, jasność wynosi 2700 lm, a kontrast 35 000:1 – to zapewnia naprawdę komfortową projekcję w różnych warunkach domowych. Przy wszystkich tych zaletach rynkowa cena nie przekracza 3800 zł.

Jeśli ktoś spojrzy na szczegółową specyfikację tego projektora, to dostrzeże, że mamy do czynienia z rozdzielczością jedynie FullHD. Tym jednak w tej klasie sprzętu nie warto się przejmować. W projektorze do domowej rozgrywki, istotniejsze od zagęszczenia pikseli są doświadczenia płynące z grania. Oczywiście na rynku istnieją sprzęty, które dają jedno i drugie – tu jednak kwoty są znacznie wyższe, wręcz 10-krotnie i potrzeba do nich też całego zaplecza w postaci „pokoju kinowego”.

Co ciekawe w projektorach takich jak ten model znajdziemy coś, o czym zapomniał świat telewizorów – 3D. Możemy grać i oglądać filmy w trójwymiarze z pomocą dedykowanych okularów. To miły dodatek i uzupełnienie wrażeń z seansów czy rozgrywki.

Epson EH-TW5700 ATV może pochwalić się też wbudowanym głośnikiem o mocy 10 W, który może być dobrą opcją gdybyśmy nie mieli pod ręką systemu audio.. Obraz najlepiej przesłać portem HDMI, ale i łączność bezprzewodowa jest tu obecna. Dla osób, które oczekują jeszcze lepszego kontrastu Epson przygotował bliźniaczy model EH-TW5820 z kontrastem na poziomie 70 000:1 oraz opcją ustawienia obrazu w proporcjach 21:9.

Istotne jest to, że oba projektory wyposażono w system Android TV. To ciekawe, ponieważ większość projektorów działa jak monitor, oferując jedynie wyświetlanie sygnału z podłączonego źródła. Tu możemy odpalić telewizję, HBO GO, Netflixa i inne serwisy VOD bez podłączania komputera czy konsoli, a dodatkowo obsługiwać wyszukiwanie czy działanie z użyciem komend głosowych asystenta Google. Dzięki temu – łącząc te funkcje z ogromnym rozmiarem obrazu – jest to także doskonała opcja na oglądanie zmagań podczas dwóch nadchodzących niebawem największych imprez sportowych – Euro 2021 i olimpiady w Tokio. Projekcja w olbrzymiej skali pozwoli wręcz znaleźć się w środku rozgrywek i śledzić je z zapartym tchem z dokładnością do najmniejszego szczegółu.

Dla tych, którzy chcą, aby ich projektor był bardziej „telewizorowy” dostępne są takie urządzenia jak Epson EH-LS500 z ATV. To laserowy projektor z ultrakrótkim rzutem, zamknięty w zgrabnej i designerskiej obudowie. W praktyce to mała czarna skrzynka, która stoi na szafce RTV, a po uruchomieniu otrzymujemy wielki telewizor. Jasność tego projektora to aż 4000 lumenów, a kontrast aż 2 500 000:1. W dodatku sprzęt ten radzi sobie w pełni z 4K. Producent zakłada, że przy użytkowaniu 5 godzin dziennie posłuży on bez pogorszenia parametrów co najmniej 10 lat. A dzięki temu, że ma w pełni działający system Android TV EH-LS500 doskonale zastąpi telewizor także pod względem Smart TV.

Kino w domu, kino zawsze pod ręką – kino, w którym można grać!

Wyobraźcie sobie siebie w pustej sali kinowej z padem w ręku. Brzmi świetnie. A teraz pomyślcie, że możecie to zrealizować wcale nie wchodząc do kina. Możecie tak grać każdego wieczora. W dodatku możecie iść z projektorem do kumpla, czy zabrać go na wyjazd i zrobić nocny seans na ścianie domku letniskowego. Projektory dają dużo radości, oferują sporo możliwości oraz warto na nie zwrócić uwagę i postrzegać jako ciekawe uzupełnienie naszego świata wyświetlaczy.