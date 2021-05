Granite Ridge - tak będzie nazywa się linia Ryzen 8000 z Zen5

Zen 4 jeszcze daleko na horyzoncie, a tu tymczasem pojawiają się informacje o nazwie linii korzystającej z Zen 5.

Informacja o nowej nazwie pojawiła się w dwóch przeciekach - jeden opublikowano na chińskiej platformie społecznościowej Weibo, drugi na Twitterze. Wiemy dzięki nim, że następca Raphaela (Zen4) to Granite Ridge. Taka jest nazwa dla całej linii układów Ryzen 8000, w których zostanie zastosowana architektura Zen 5.

Co zatem ze Strix Point, o którym słyszeliśmy wcześniej? Prawdopodobnie linia o tej nazwie to Ryzen 7000, ewentualnie mobilne układy z linii Ryzen 8000. Wówczas Granite Ridge byłyby układami desktopowymi. W jednym z przecieków podano, że APU Strix Point korzysta z procesu litograficznego 3 nm, którego używa TSMC. Rodzinę układów majaących architekturę Zen5 uzupełniają jeszcze procesory serwerowe EPYC 7005 - nazwa kodowa Turin. One również mają być wykonane w 3 nm. Jednak najszybciej jakikolwiek układ z Zen5 możemy zobaczyć dopiero pod koniec 2022 roku, więc do tego czasu AMD może jeszcze zmienić swoje plany.

Źródło: VideoCardz