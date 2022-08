Grasz i dostajesz prezenty. PlayStation Stars zapowiada się naprawdę nieźle

W jaki sposób przyciągnąć graczy do konsol? Sony stwierdziło, że nie wystarczy robić dobre gry, można też po prostu nagradzać ich za korzystanie z konsoli. Czy ten plan się powiedzie?

Wokół gamingu pojawia się coraz więcej usług i serwisów. Najczęściej polegają one na tym, że musimy zapłacić, aby coś uzyskać - czy to dostęp do inaczej niedostępnych treści, czy miesięczną dawkę nowych gier, czy też dostęp do strumieniowania gier na różnych urządzeniach. Trudno jednak znaleźć rozwiązania, które dają nam coś dobrego po prostu za granie - no może poza osiągnięciami. Nowa usługa od Sony, PlayStation Stars, ma to zmienić.

Co to jest PlayStation Stars?

Niedawno zapowiedziany PlayStation Stars to nowy program lojalnościowy, który już niedługo ma zadebiutować pośród użytkowników PS4 i PS5. Program ma umożliwić zdobywanie punktów (Gwiazd), które będzie można wymienić na różnorakie nagrody w sklepie PlayStation Store.

Zdobywanie punktów lojalnościowych ma być powiązane ze zwykłym użytkowaniem naszej konsoli. Ze względu na to dostaniemy je na przykład grając w nasze gry, czy po prostu logując się co miesiąc na nasze konto. Będą też trochę bardziej wymagające kampanie punktowe, w których naszym zadaniem będzie np. ukończenie określonego poziomu w wybranej grze, czy też zdobycie danej liczby trofeów na naszym koncie.

Fot. Sony

Kolejnym ze sposobów na pasywne zdobywanie większej liczby punktów będzie też posiadanie PlayStation Plus. Za aktywną subskrypcję mamy mieć możliwość otrzymywania miesięcznie określonej liczby gwiazdek. Jednak to też nie wszystko. Za duże osiągnięcia - na przykład bycie pierwszą osobą, której uda się zdobyć platynowe osiągnięcie w nowej grze - też czekają na nas bonusy punktowe.

Jakie nagrody odbierzemy dzięki PlayStation Stars?

Nagrody dostępne dzięki PlayStation Stars mają być różnorodne. Z jednej strony Sony zapowiada, że za odpowiednią liczbę punktów będziemy mogli zakupić wybrane produkt z PlayStation Store. Niestety firma nie sprecyzowała jeszcze, w jaki sposób będą one wybierane, oraz czy ten wybór będzie stały, czy rotacyjny. Może się więc okazać, że za aktywność zakupimy np. ulubione gry, ale możliwe jest też, że zakup akurat gier będzie wyłączony z usługi.

Fot. Sony

Sony zapowiada też nowy typ nagród - cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. Mają to być cyfrowe wersje figurek ulubionych bohaterów gier czy sprzętów oraz inne wirtualne kosmetyczne dodatki, związane zarówno z historią Sony, jak i największymi hitami producenta. Co ważne, punkty będzie można wymienić też na fundusze do portfela PSN - w ten sposób zapewne uda nam się skorzystać z najlepszych ofert na gry w PlayStation Store!

Ile kosztuje PlayStation Stars?

Najlepszą wiadomością jest jednak koszt tego programu lojalnościowego - jest on zupełnie darmowy dla każdej osoby posiadającej konto PSN i korzystającej z PS4 lub PS5. Dzięki temu rozwiązaniu Sony chce konkurować z Microsoftem, który od jakiegoś już czasu oferuje Microsoft Rewards - program lojalnościowy dla użytkowników Xboxa.

Kiedy premiera tego programu?

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje PlayStation Stars. Producent informuje na swojej stronie, że w tym momencie trwają wczesne testy programu, a oficjalne wejście na rynek ma mieć miejsce jeszcze w tym roku. Co prawda wspomniane jest też, że będzie ono się odbywać stopniowo i każdy kraj może dostać swoją własną datę premiery, ale na tę chwilę spodziewamy się zaprezentowania tej funkcji przed zakończeniem 2022 roku.