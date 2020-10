Grasz w League of Legends? Oto smartfon specjalnie dla Ciebie

Chiński producent smartfonów stworzył limitowaną wersję swojego flagowca. Wszystko w związku z nową umową i partnerstwem z twój®cami popularnego LOLa.

Gra League of Legends jest znana i lubiana, a miliony graczy na całym świecie wykorzystują wieloosobową rozgrywkę, aby oderwać się od trudów dnia codziennego. Czas płynie nieubłaganie, a w tym miesiącu popularny LOL obchodzi 11 już urodziny. Z tego powodu firma Oppo, która miesiąc temu podpisała partnerską umowę z twórcami gry wprowadzi na rynek specjalną, limitowaną wersję smartfona Find X2 Pro oraz zegarek Oppo Watch.

Oppo Find X2 Pro LOL Źródło: gsmarena.com

Pierwsze plotki na temat nowej wersji smartfona Oppo słyszeliśmy już na początku września - jeszcze przed oficjalnym podpisaniem umowy z Riot Games.

Oficjalnie Oppo Find X2 Pro League of Legenda pojawi się dopiero 19 października, ale do sieci trafiły właśnie Rendery prasowe limitowanej konfiguracji. Bazą do jej stworzenia był Oppo Find X2 Pro z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie posiada niestandardowe malowanie oraz preinstalowane tapety z motywem gry.

Z tyły znalazło się logo Worlds 2020, które jest marketingową nazwą Mistrzostw Świata 2020, które kończą sportowy sezon LOL 2020. Turniej odbędzie się w Szanghaju.

Plakat promocyjny Oppo Find X2 Pro LOL Źródło: gsmarena.com

Unikalne malowanie oraz preinstalowane tapety to jedyne nowości. Pod obudową nadal znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 865, a całość pracuje pod kontrolą ColorOS 7 opartego na Androidzie 10. W niedalekim okresie czasu smartfon otrzyma Androida 11.

Podczas premiery 19 października 2020 roku zobaczymy również limitowaną wersję Oppo Watch League of Legends z WearOS.

Źródło: gsmarena.com