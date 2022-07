Gray Man – Netflix tworzy sequel! Fabuła, obsada i plakat filmu z Ryanem Goslingiem

Od premiery Gray Mana z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem nie minął nawet tydzień, a już otrzymaliśmy informacje o nadchodzącym sequelu filmu. Mało tego: Netflix planuje nawet spin-offy! O czym opowiedzą te filmy? Kto w nich zagra i czy bracia Russo ponownie zasiądą na reżyserskich stołkach? Zbieramy wszystkie informacje o tworzonej przez Netflixa franczyzie.

Spis treści

Gray Man – widzowie zachwyceni, krytycy... nie za bardzo

Produkcja braci Russo i Netflixa to najdroższy film w historii platformy – wielki budżet i gwiazdorska obsada sprawiły, że oczekiwania wobec Gray Mana były wysokie. Rozwiały się one wkrótce po premierze, gdy okazało się, że jest to dość drętwe zbiorowisko nadętych efektów specjalnych i fabularnych klisz, które można już było zobaczyć (w lepszym wykonaniu) w seriach o Jamesie Bondzie, Jasonie Bournie czy Ethanie Hawku.

Rozczarowane głosy krytyków nie rezonują jednak z odczuciami widzów. W serwisie Rotten Tomatoes film cieszy się 91% pozytywnych opinii od widowni. Najwyraźniej tyle wystarczy do szczęścia braciom Russo, którzy już zdążyli opublikować oświadczenie zapowiadające kontynuację Gray Mana:

Reakcja publiczności na The Gray Man była po prostu fenomenalna. Bardzo doceniamy entuzjazm fanów na całym świecie. Mając tak wiele niesamowitych postaci, zawsze chcieliśmy, by Gray Man był częścią szerszego uniwersum i jesteśmy podekscytowani, że Netflix zapowiada zarówno sequel z Ryanem, jak i inny scenariusz, o którym wkrótce chętnie opowiemy.

Gray Man – o czym opowie sequel?

Gray Man jest adaptacją powieści szpiegowskiej Mark Greaneya pod tym samym tytułem. Pisarz, namaszczony na następcę przez samego Toma Clancy'ego, stworzył aż 12 części o losach Sierry Six (na polski przetłumaczono na razie tylko dwa pierwsze tomy), ale ostatnia część jeszcze nie została wydana. Seria składa się z następujących książek:

The Gray Man (2009) On Target (2010) Ballistic (2011) Dead Eye (2013) Back Blast (2016) Gunmetal Gray (2017) Agent in Place (2018) Mission Critical (2019) One Minute Out (2020) Relentless (2021) Sierra Six (2022) Burner (2023)

Netflix ma więc aż nadto materiału na kolejne filmy. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że sequel Gray Mana powstanie na podstawie drugiego tomu cyklu, czyli On Target (Na celowniku). Akcja powieści rozgrywa się 4 lata po wydarzeniach z pierwszego tomu. Przeszłość znów odnajduje Courta Gentry'ego. Ma ona postać dawnego kompana, który tym razem próbuje zmusić Sierrę Six do podjęcia niebezpiecznej misji: dawny agent ma za zadanie porwać cel i przekazać go CIA.

Zobacz również:

Gray Man 2 – data premiery i obsada

Na razie brak jakichkolwiek informacji na temat premiery drugiej części Gray Mana. Nie wiemy, kiedy film może się ukazać i kto znajdzie się w obsadzie. Pewne jest za to, że w roli Courta Gentry'ego powróci Ryan Gosling, który najwyraźniej wreszcie dał się schwytać w jakąś franczyzę. Kolejną część z pewnością wyreżyserują też bracia Russo, którzy po zakończeniu pracy dla Marvel Studios płynnie przeszli do tworzenia kolejnego uniwersum.

Gray Man 2 – plakat

Na razie drugą część Gray Mana zapowiada minimalistyczna grafika z Ryanem Goslingiem:

fot. Netflix

Zobacz także: Gray Man – fabuła, data, premiery i obsada. Wszystko, co wiemy o szpiegowskiej superprodukcji Netflixa