Gray Man – czy warto oglądać najdroższy film w historii Netflixa? Przeglądamy recenzje

Szalona akcja i plejada gwiazd – tak można podsumować najdroższe widowisko stworzone przez Netflixa. Czy jednak gigantyczny budżet przełożył się na dobry film? Czytamy pierwsze recenzje Gray Mana i przybliżamy Wam opinie krytyków zza oceanu.

Spis treści

Przerost formy nad treścią

Głównym wątkiem przewijającym się w pierwszych recenzjach z USA, jest kwestia rozbuchanej formy filmu. Netflix rzeczywiście nie szczędził na produkcję pieniędzy, a bracia Russo zasilili tym paliwem wielką machinę scen kaskaderskich i cyfrowych efektów specjalnych. Najwyraźniej o wiele mniej energii włożyli w przygotowanie scenariusza.

Peter Bradshaw, The Guardian

Film obłąkańczo przeskakuje od jednego egzotycznego raju podatkowego do drugiego, obwieszczając każdą zmianę lokacji wielkimi podpisami (WIEDEŃ, PRAGA, BAKU). Jest mnóstwo szalonej akcji, ale nie ma serca i prawdziwego dramatycznego napięcia.

Amy Nicholson, New York Times

Nakofeinowany montaż nie pozwala widzom rozgościć się wśród wielkich, kosztownych dekoracji, co sprawia, że ​​akcja tak naprawdę nie jest wciągająca.

Leah Greenblatt, Entertainment Weekly

Przedstawiona w dużej mierze na modłę brutalnych gier wideo i zabarwiona slapstickowym humorem akcja rozwija się w dzikich, buzujących adrenaliną dekoracjach – w labiryncie, w szpitalu, w rozpadającym się samolocie – rozlokowanych w światowych stolicach, które Russo zamieniają tak łatwo, jak tła na Zoomie.

Siddhant Adlakha, IGN

Gray Man jest produktem zbyt wielu sprzecznych koncepcji pozbawionych spójnej wizji (...), co skutkuje misz-maszowym filmem szpiegowskim, który trwa zbyt długo, by sprawiać przyjemność.

Gigant streamingowy podobno wypłacił braciom Russo gigantyczną sumę 200 milionów dolarów, ale ta inwestycja rzadko kiedy znajduje odzwierciedlenie w wątłym, pozbawionym tekstury filmie, w którym egzotyczne lokalizacje wydają się tanie, a skomplikowane sceny walki sprawiają wrażenie zmontowanych na kolanie. W jego centrum znajduje się opowieść, w której prawie każda postać wydaje się wycięta z parodii filmu szpiegowskiego (...)

Joshua Rivera, Polygon

Nie ma tu ani jednego oryginalnego pomysłu i to akurat nie szkodzi! Atrakcyjność filmu takiego jak Gray Man polega na tym, że obsada i ekipa współpracują przy realizacji ekscytujących sekwencji akcji. Niestety, [w tym wypadku] na drodze staje im styl braci Russo, pełen patetycznej przesady i mało śmiesznych żartów.

Justin Chang, Los Angeles Times

Choć Gray Man został wyreżyserowany przez braci Russo, jest to tak sztuczny, bezduszny twór, że trudno uwierzyć, że stworzyły go ludzkie ręce. Pełen heheszkowych one-linerów, międzynarodowych lokalizacji zmieniających się z prędkością światła i aktów bezsensownie nieprzyjemnej (choć bardziej sugerowanej niż ukazywanej) przemocy, jest to w zasadzie Netflixowa wersja twórczości Windinga Refna. To globtroterski, pocieszny nihilizm dla całej, kochającej streaming, rodzinki.

fot. Netflix

Niewykorzystany potencjał aktorów

Choć najwyraźniej Gray Man nie oferuje aktorom wiele szans na wykazanie się, recenzenci chwalą jednak Ryana Goslinga.

Zobacz również:

Leah Greenblatt, Entertainment Weekly

Gosling, wcielający się w człowieka, który co prawda zabija na oślep, ale prawdopodobnie zatrzyma się, by zdjąć kociaka z drzewa, pod napompowanymi mięśniami żołnierza fortuny skrywa delikatną melancholię. Wydaje się być świadomym tego, co i my: pomijając tytuł, nie jest to film zainteresowany odcieniami szarości. To przysmak z czerwonego mięsa, Tożsamość Bourne'a dla przebodźcowanych umysłów (...).

Ross Bonaime, Collider

(...) scenariusz braci Russo, Markusa i McFeely'ego nie pozwala widzom przejąć się jakąś misją czy którąś z postaci. Gray Man próbuje wzbudzić zainteresowanie widzów Courtem wykorzystując (...) wątek opieki nad dziećmi, ale robi to w momencie, w którym praca na postacią już dawno powinna zostać wykonana. Nie ma żadnego powodu, by przejmować się Courtem, poza tym, że Gosling od razu wzbudza w tej roli sympatię.

Co ciekawe, krytykom niezbyt przypadł do gustuChris Evans, wcielający się w sadystycznego Lloyda Hansena.

David Ehrlich, IndieWire

To jak patrzenie na Kapitana Amerykę robiącego cosplay Vince'a Vaughna, który ciągle szuka okazji, by wsadzić komuś język do ucha.

David Fear, The Rolling Stone

Jego zainteresowania obejmują tortury, rozmawianie o torturach, złośliwe uśmiechanie się podczas tortur, grożenie torturowaniem kogoś w przyszłości oraz ssanie lizaków – niekoniecznie w tej kolejności. Ten dżentelmen nosi koszmarnego wąsa i cytuje Schopenhauera, więc od razu wiesz, że jest łotrem.

Są jednak tacy, którzy występ Evansa docenili:

John Nugent, Empire

Obaj [aktorzy] są wyjątkowo "oglądalni" – w szczególności Evans, który radośnie sika na spuściznę Kapitana Ameryki, tworząc takiego złoczyńcę, którego nawet Thanos uznałby za nieco niemiłego. Jego Lloyd jest po prostu dupkiem z bronią, który, jak sam przyznaje, ma w zanadrzu „złe czyny i zerową kontrolę impulsów”. Szalenie dobrze się go ogląda.

Wygląda więc na to że Gray Man to kosztowny, dziko pędzący przed siebie spektakl pozbawiony jednak wciągającej historii. Czy tak jest na pewno, możecie się przekonać już w ten piątek, 22 lipca 2022 roku, kiedy Gray Man trafi na Netflixa.

Zobacz także: Resident Evil: Remedium – kiedy sezon 2? Fabuła, obsada i data premiery