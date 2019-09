Greedfall - gra RPG od studia Spiders na premierowym zwiastunie

Studio Spiders opublikowało klimatyczny zwiastun premierowy Greedfall, który prezentuje nam ogólny zarys fabuły gry.

Studio Spiders dba o promocję swojej najnowszej produkcji - Greedfall. W ostatnich tygodniach regularnie otrzymywaliśmy nowe materiały wideo oraz wiadomości na temat gry. Dowiedzieliśmy się między innymi, że gra pozwoli nam rozwiązywać konflikty na różne sposoby. Możemy np. zdecydować się na podejście bezpośrednie (siłowe) bądź bardziej dyplomatyczne. Zadowoleni powinni być również sympatycy "skradanek" bowiem Greedfall pozwoli nam "obejść" pewne problemy.

Greedfall zaoferuje nam również: rozbudowany system rzemiosła i rozwoju postaci, zaawansowane relacje z naszymi towarzyszami (możliwe będą romanse, ale również zdrady), blisko 30 godzin zabawy (w przypadku ukończenia wyłącznie głównego wątku) oraz ciekawy i zróżnicowany świat.

To właśnie ten ostatni element wyróżnia Greedfall na tle konkurencji. Akcja gry przenosi nas do alternatywnej wersji 17-wieku. Znany ludziom świat umiera i to z naszego powodu - skażenie, choroby i przeludnienie są na porządku dziennym. Jest jednak nadzieja - nowo odkryta wyspa, która może być domem dla przyszłych pokoleń. Niestety, bardzo szybko okazuje się, że owa wyspa jest już zamieszkana. Od naszych działań zależeć będzie, jaki los czeka "nowy świat".

Greedfall trafi do sprzedaży już jutro na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.