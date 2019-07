Greedfall - intersujący RPG od francuskiego studia Spiders zadebiutuje już we wrześniu

Studio Spiders ujawniło dokładną datę premiery swojego najbardziej ambitnego projektu - Greedfall. W nową przygodę udamy się już we wrześniu na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Francuskie studio Spiders to autorzy kilka ciepło przyjętych, aczkolwiek niepozbawionych wad gier RPG (Mars: War Logs, Bound by Flame, The Technomancer). Ich najnowsza produkcja - Greedfall, zapowiada się jednak na znacznie bardziej dopracowany produkt. Już pierwsze zwiastuny zapowiadały nam ciekawą historię i niezwykły świat. Akcja gry przenosi na do 17-wieku, ale w jego alternatywnej wersji. Europa została zdewastowana przez ludzi - skażenie, przeludnienie, choroby i zarazy są wszechobecne. Jednak nie wszystko stracone, odkryto nową wyspę - pełną bogactw naturalnych i nieskażoną ludzką obecnością, problemem są tylko tubylcy. W Greedfall wcielamy się w jednego z odkrywców i tylko od nas ma zależeć jaki los czeka nową ziemię.

Twórcy gry potwierdzili, że Greedfall zadebiutuje dokładnie 10 września na wszystkich wiodących platformach - PlayStation4, Xbox One i PC (Steam). Wystartowała już nawet przedsprzedaż, jeśli zdecydujecie się na zakup gry w tej formie, to możecie liczyć na dodatek DLC „Adventurer’s Gear”. Zapewnia on dostęp do trzech unikalnych przedmiotów: