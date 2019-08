Greedfall - poznaliśmy długość gry, produkcja studia Spiders może wypełnić lukę po grach Bioware

Greedfall to jedna z najciekawiej zapowiadających się gier RPG drugiej połowy 2019 roku. Twórcy wydają się być pewni swego i uważają, że ich produkcja może wypełnić niszę po najlepszych produkcjach Bioware.

Jehanne Rousseau - CEO studia Spiders, w rozmowie z dziennikarzami Escapist Magazine zdradziła kilka ciekawych szczegółów na temat GreedFall. Przede wszystkim poznaliśmy orientacyjną długość gry. Zdaniem Rousseau przejście tylko i wyłącznie głównego wątku powinno nam zająć około 30 godzin, jeśli jednak zdecydujemy się na eksplorację świata i wykonywanie zadań pobocznych, to czas potrzebny do ukończeniu produkcji może się wydłużyć do 40 - 45 godzin.

Twórcy chcą, aby naszą historię definiowały nasze wybory, dlatego też przygotowano cztery główne zakończenia, które mają się od siebie diametralnie różnić.

Pani Rousseau dodała również, że jej zespół wciąż zakochany jest w klasycznych grach RPG, w których główną rolę odgrywa historia i jej bohaterowie. Ambicją studia jest zastąpić lukę w branży, jaka utworzyła się ostatnio po odejściu Bioware od tworzenia właśnie takich gier.

Warto tu dodać, że Bioware nie ma w ostatnich latach najlepszej prasy. Wydana w 2017 roku gra Mass Effect: Andromeda, zamiast wielkim powrotem serii okazała się jej przysłowiowym "gwoździem do trumny". Nie wiele lepiej studio poradziło sobie ze swoją pierwszą w pełni sieciową produkcją - Anthem. Za ostatnią udaną grę Bioware można zatem uznać trzecią część serii Dragon Age, która zadebiutowała w 2014 roku.

Czy Greedfall faktycznie nawiąże do najlepszych dzieł kanadyjskiego studia? O tym przekonamy się już 10 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

