Green Lantern - kolejny film z uniwersum DC na HBO GO!

Przedstawiciele serwisu HBO GO udostępniają film "Green Lantern". Od kiedy można go zobaczyć?

Dziś na platformie HBO GO pojawi się nowy film akcji. "Green Lantern", bo to o nim mowa, to produkcja z uniwersum DC. Fabuła opowiada o roztargnionym pilocie, który przypadkowo otrzymuje tajemniczy pierścień. Okazuje się, że jest on przepełniony nadludzką siłą, którą bohater musi wykorzystać, by strzec kosmosu przed siłami zła. Na wielkim ekranie pojawiają się: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong oraz Tim Robbins.

Green Lantern

Reżyseria: Martin Campbell

Martin Campbell Obsada: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins

Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins Gatunek: Akcja

Akcja Rok produkcji: 2011

2011 Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategoria wiekowa: 12+

Film "Green Lantern" jest dostępny do obejrzenia na HBO GO — zarejestruj się. Sprawdź, jakie jeszcze produkcje pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

