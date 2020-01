Greymoore - nowy dodatek do The Elder Scrolls Online zabierze nas do Skyrim

Bethesda, wraz ze studiem Zenimax Online, zapowiedziała właśnie nowy rozdział w historii The Elder Scrolls Online.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio Zenimax Online zaprezentowało nowy dodatek do The Elder Scrolls Online. Po przygodach w egzotycznej krainie ludzi-kotów - z ostatniego rozszerzenia Elsweyr, tym razem przyjdzie nam wyruszyć na mroźną północ, a konkretnie do Skyrim.

Zaprawieni w bojach poszukiwacze przygód z pewnością zauważą, że Skyrim jest już dostępne w The Elder Scrolls Online, warto tu jednak podkreślić, że do tej pory możliwe było zwiedzenie jedynie wschodniej części tego mroźnego regionu. Greymoore natomiast pozwoli nam na zwiedzenie jego zachodniej części wraz z miastem Solitude czy podziemną krainą Blackreach.

Nowy obszar idealnie nadaje się do opowiedzenia mrocznej historii skupionej wokół wampirów. Podobnie jak miało do miejsce w przypadku poprzednich rozdziałów The Elder Scrolls Online, cała kampania jest rozpisana na kilka dodatków i potrwa około 12 miesięcy. Wszystko zacznie się już w lutym za sprawą niewielkiego DLC - Harrowstorm, który wprowadzi do gry dwa nowe lochy. Następnie zadebiutuje już samo Greymoore. W trzecim kwartale bieżącego roku otrzymamy kolejny dodatek z dungeonami, a końcówka roku została zarezerwowana dla dużej aktualizacji wieńczącej historię rozszerzenia Greymoore.

Wśród najważniejszych nowości jakie wprowadzi dodatek Greymoore warto wymienić:

Nowy obszar - Zachodnie Skyrim

Nową historię

Nowy system rozgrywki - Antiquities, który pozwoli nam na odkrywanie zaginionych artefaktów rozsianych po cały Tamriel

12-osobowy Trial - Kyne’s Aegis

Wydarzenia publiczne - Harrowstorms

Nowe lochy i zadania

Zmiany w balansie postaci i całkowity rework wampirzych zdolności

Prezentacja nowego rozdziału The Elder Scrolls Online nie mogła się odbyć bez efektownego zwiastuna.

The Elder Scrolls Online Greymoore zadebiutuje 18 maja na PC i Mac oraz 2 czerwca na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.