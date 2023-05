Grill elektryczny z aplikacją mobilną? Czemu nie. Zobacz, co to za sprzęt

Myślisz o zakupie grilla elektrycznego, ale liczysz na bardziej zaawansowane opcje, jak np. łączność z aplikacją mobilną? Znalazłam urządzenie, który może sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Często zadaję sobie pytanie, czy w dzisiejszych czasach każde urządzenie musi być wyposażone w łączność bezprzewodową? Czy rzeczywiście tego potrzebujemy? Najwidoczniej tak, bo na rynku pojawia się coraz więcej sprzętów, którymi możemy sterować z poziomu smartfona i wygląda na to, że ludzie coraz chętniej z tego korzystają. Sama mam na telefonie apkę do szczoteczki elektrycznej, oczyszczacza powietrza czy robota kuchennego. Pod wieloma względami jest to pomocne i korzystne rozwiązanie, ale czy potrzebne wszędzie? Na to pytanie chyba każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Przeglądając oferty, trafiam na coraz więcej urządzeń AGD z modułem Bluetooth czy Wi-Fi, tym razem moją uwagę zwrócił grill elektryczny De'Longhi CGH1020D.

Zobacz również:

De'Longhi CGH1020D - funkcje i możliwości

To grill elektryczny mocy 2000 W z powierzchnią grillowania w rozmiarze 1700 cm2 - możemy grillować na płycie o wymiarach 37 x 23 cm lub 37 x 46 cm po rozłożeniu. Do dyspozycji jest 6 trybów pracy, które ułatwiają przygotowanie poszczególnych posiłków. Znajdziemy takie funkcje jak: opiekanie panini, otwarte grillowanie, otwarte smażenie, grillowanie na jednej płycie, smażenie na jednej płycie, zapiekanie oraz pieczenie gofrów. Istnieje możliwość regulacji górnej pokrywy oraz zmiany temperatury za pomocą pokręteł. Co istotne, możemy dobierać dwie różne temperatury na osobnych płytach w zależności od grillowanych produktów. Urządzenie zostało wyposażone również w cyfrowy wyświetlacz, na którym widoczna jest dana wartość temperatury (dla każdej z płyt) oraz czas, ustawiony za pomocą funkcji timera.

Ale oczywiście na największe wyróżnienie w tym przypadku zasługuje możliwość obsługi grilla za pomocą aplikacji mobilnej. Autorskie oprogramowanie De’Longhi MultiGrill jest bezpłatne i można je pobrać ze sklepu Google Play lub AppStore. Jak wynika z opisu producenta, aplikacja sugeruje, w jaki sposób ułożyć płytę grzewczą, jaką temperaturę dobrać i jaki czas ustawić, aby zyskać jak najlepszy efekt. Znajdują się tam wskazówki oraz informacje dotyczące grillowania oraz lista z przepisami.

Wydaje mi się, że jest to całkiem fajna opcja dla osób, które czują się niepewnie w kuchni, a szczególnie jeśli chodzi o przygotowywanie potraw z grilla. Otrzymujemy wielofunkcyjny sprzęt z ciekawymi opcjami, dużą powierzchnią, no i udogodnieniem w postaci aplikacji mobilnej.

Pytanie tylko, czy rzeczywiście chcemy zapłacić aż tyle za grilla elektrycznego. Aktualnie urządzenie można złapać w najniższej cenie w sklepie Morele.net za 833,83 zł. PRZEJDŹ DO SKLEPU

Sprawdźcie też: Jaki grill elektryczny do domu i na balkon? Jaki grill elektryczny wybrać? Wskazujemy najciekawsze oferty