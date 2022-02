Groźna podatność w Chrome! Natychmiast zaktualizuj przegladarkę

Najnowsza, 98. wersja Chrome ma niezwykle groźną podatność zero-day. Na szczęście jest już łatka.

Google wydało Chrome 98 dokładnie dwa tygodnie temu. Jednak okazało się, że edycja ta ma podatność oznaczoną jako CVE-2022-0609. Jest to exploit typu zero-day, a więc umożliwiający wykorzystanie do opanowania maszyny. Nie stwierdzono jeszcze, aby została ona wykorzystana, jednak producent już przygotował poprawioną wersję przeglądarki, zawierającą łatkę. Zalecane jest, aby każdy użytkownik wprowadził ją jak najszybciej i miał pewność co do ochrony. W tym celu wystarczy po prostu zaktualizować przeglądarkę w zwykły sposób, czyli należy wejść do ustawień, a tam do działu Pomoc i Google Chrome - informacje.

Aktualizacja powinna rozpocząć się samoczynnie, a po jej zakończeniu należy zresetować przeglądarkę. Wersja "bezpieczna" to 98.0.4758.102. Po instalacji masz pewność, że atakujący nie wykorzysta podatności do wykonania złośliwego kodu, w efekcie którego będzie w stanie przejąć kontrolę nad twoją maszyną. Jest to pierwsza podatność zero-day wykryta w Chrome w tym roku. W poprzednim było znacznie gorzej - cały rok 2021 to aż 16 wykrytych luk w najpopularniejszej przeglądarce świata.

Fot.: H Tur/PC World

Źródło: Bleeping Computer