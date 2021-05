Groznawstwo - zdobądź licencjat grając w gry

Czy nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza zrewolucjonizuje naukę o grach?

O tym, że gry i szeroko rozumiany gaming odgrywają w naszym społeczeństwie coraz ważniejszą rolę wiemy nie od dziś. Przyciągają one coraz więcej graczy w każdym wieku i otwierają coraz to nowsze możliwości pracy przy nich.

Za rosnącą popularnością gier stara się nadążyć także i nauka. Wiele uczelni wprowadziło już kierunki, na których możemy nauczyć się je tworzyć zarówno w teorii jak i praktyce. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowił jednak pójść o krok dalej i otworzyć kierunek, który na ten rynek pozwoli spojrzeć od zupełnie innej strony. Tego typu podejście do tematu gier jest z pewnością nowatorskie, ponieważ w niewielu uczelniach na świecie zdecydowano się na wprowadzenie podobnych rozwiązań.

Czym jest groznawstwo?

Groznawstwo, bo tak nazywa się najnowszy kierunek UAM, utworzony został w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Pierwsi studenci odbędą na nim zajęcia w roku akademickim 2021/22. Czym jednak zajmowaliby się studenci w trakcie trzyletnich studiów licencjackich? Groznawstwo jest kierunkiem humanistycznym podobnym do literaturoznawstwa, czy filmoznawstwa. Powstał, oczywiście, z myślą o zawodach związanych z grami komputerowymi, jednak oferuje inne spojrzenie na ten rynek. Przygotuje on studentów do roli recenzentów, testerów i osób opisujących to, co dzieje się wokół gier.

- Na kierunku zajmowano by się grami, głównie wideo, ale nie tylko. To zaledwie pierwszy krok do realizacji szerszej wizji badawczo-dydaktycznej, która w finalnym kształcie miałaby przybrać formułę centrum naukowego, opartego na współpracy z uznanymi w środowisku badaczami oraz z firmami zajmującymi się produkcją i promocją gier - mówi profesor UAM Wojciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

Czego więc nauczymy się w trakcie studiów? Duży nacisk zostanie położony na naukę pisania i mówienia o grach, aby absolwenci mogli odnaleźć się na rynku krytyki oraz publicystyki growej. Nie zabraknie jednak zajęć z zakresu grywalizacji, rzeczywistości wirtualnej, czy gier narracyjnych oraz miejskich. Mają one umożliwić odnalezienie się w branży organizacji eventów powiązanych z grami. W trakcie studiów dowiemy się także więcej o rynku i historii gier, ich produkcji oraz scenopisarstwie, a także odbędziemy warsztaty testera gier. Jak więc możemy zobaczyć, studia otworzą przed nami wiele potencjalnych ścieżek kariery w świecie gamingu: w studiach deweloperskich, w mediach zajmujących się grami, czy instytucjach kultury. Polecamy przy okazji zapoznać się z programem studiów dostępnym na stronie UAM.

- Liczymy na pasjonatów, którzy do nas przyjdą, ale chcemy ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia analityczno-interpretacyjne. Zamysł jest taki, by kształcić osoby, które będą o tych grach mówić i pisać, ale chcemy także, by to oni animowali rynek gier wideo, by potrafili wykorzystać je w edukacji, animacji kultury, a nawet w terapii. Możliwości jest bardzo wiele – zauważa prof. Wojciech Otto.

Przy wyborze przyszłych studentów głównymi kryteriami mają być, oczywiście, wyniki matur z języka polskiego oraz obcego, jednak dodatkowe punkty zostaną przydzielone także za wyniki z historii, historii sztuki, historii muzyki, czy wiedzy o społeczeństwie.

