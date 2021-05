Gry Valve wkrótce na konsolach?

Gabe Newell w trakcie niedawnego spotkania udzielił enigmatycznej odpowiedzi dotyczącej przyszłych tytułów pojawiających się na platformie Steam. Czy oznacza to, że produkcje Valve wkrótce będą w zasięgu konsolowców?

Jedno zdanie wypowiedziane przez dyrektora Valve Sotfware zelektryzowało wielu graczy na świecie. Gabe Newell wziął udział w spotkaniu w szkole publicznej w Auckland w Nowej Zelandii. Został tam zapytany o to, czy Steam pozostanie platformą dedykowaną komputerom, czy będziemy mogli korzystać z niego także na konsolach? Odpowiedź współzałożyciela Valve nie dała nam co prawda konkretów, jednak pozostawiła po sobie wiele spekulacji. Newell powiedział, że „usłyszymy więcej na ten temat pod koniec tego roku”.

Skoro Newell nie zaprzeczył jednoznacznie pojawieniu się produkcji Valve na konsolach, może oznaczać to, że takowe są w produkcji. Czy będą to nowe tytuły dedykowane konsolom, czy może porty istniejących już gier pecetowych? Tego póki co nie wiemy, na razie pozostaje nam jedynie spekulować na ten temat. W obliczu niedawnych informacji o PlayStation VR 2, możliwym wydaje się wypuszczenie Half-Life: Alyx na konsolę Sony. Ponadto nie tak dawno temu Tyler McVicker, jeden z najlepiej poinformowanych informatorów w temacie projektów Valve, mówił o staraniach, aby na platformie Steam pojawił się Xbox Game Pass.