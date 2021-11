Gry jeszcze bardziej podrasowane dzięki DLSS 2.3. A jakie konkretnie?

Producent oficjalnie ogłosił DLSS 2.3. Z nowych rozwiązań może korzystać już szesnaście tytułów. Jakość zabawy podniesie się zauważalnie.

DLSS czyli Deep Learning Super Sampling to technologia, która zwiększa renderowanie cząsteczek, a co za tym idzie - poprawia aspekty wizualne gier i animacji. Jej najnowsza wersja nosi numer 2.3. Jak do tej pory zastosowano ją w 130 grach i aplikacjach, zaś najnowsza została jak na razie udostępniona dla szesnastu produkcji. Są to:

Baldur's Gate 3

Bright Memory: Infinite

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Cyberpunk 2077

Deathloop

DOOM Eternal

Grand Theft Auto III - Definitive Edition

Grand Theft Auto: San Andreas - Definitive Edition

Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Marvel's Guardians of the Galaxy

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Sword & Fairy 7

Warto zauważyć, że nowe funkcje i technologie zostały wprowadzone na bazie doświadczeń producenta zdobytych podczas projektowania superkomputerów. "Zieloni" deklarują, że ich sztuczna inteligencja bez przerwy się uczy, a w nowej edycji DLSS poprawione zostały m.in. wektory ruchu, co wpływa nie tylko na przemierzanie przez poszczególne elementy ekranu, ale również stabilność całości oraz eliminację tzw. ghostingu. Nvidia zapowiada również, że Farming Simulator 22 będzie pierwszą grą, które w momencie premiery zyska wsparcie dla DLSS 2.3.

