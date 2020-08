Gry komputerowe mogą poprawić umiejętności czytania i pisania u dzieci

Najnowsze badania brytyjskich uczonych wskazują pozytywny wpływ gier komputerowych na umiejętności czytania i pisania u dzieci.

Gry wideo mogą pozytywnie wpływać na rozwój dziecka

"Gry szkodzą", "gry są złe i nawołują do nienawiści", "gry negatywnie wpływają na rozwój młodych ludzi" - te, i wiele innych podobnych haseł, możemy regularnie usłyszeć pod adresem gier wideo. Tak się jednak składa, że ta ogromna branża niesie ze sobą wiele pozytywnych elementów, o których bardzo rzadko się wspomina. Gry często wykorzystuje się w wielu terapiach, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci (np. z autyzmem). Mogą one również pozytywnie wpływać na refleks i czas reakcji. Co więcej, jak donoszą najnowsze badania, w znacznym stopniu mogą one wpływać na umiejętności czytania i pisania wśród młodych ludzi.

Pozytywny wpływ gier na dzieci

National Literacy Trust, niezależna brytyjska organizacja charytatywna ucząca czytania i pisania dzieci znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, przedstawiła wyniki swoich ostatnich badań. W okresie od listopada do grudnia 2019 roku, National Literacy Trust przeprowadziło szczegółową ankietę wśród ponad 4600 dzieci w wieku od 11 do 16 lat. Wynika z niej, że aż 79% młodych ludzi grających w gry wideo czyta materiały związane z grami, takie jak recenzje i książki, a 63% pisze materiały związane z grami, w tym porady dla innych graczy. Gry jednak nie tylko zachęcają do czytania, mogą również pozytywnie wpłynąć na wyobraźnie dzieci. Dokładnie 73% ankietowanych stwierdziło, że granie w gry pomogło im poczuć się częścią historii, a 65% uznało, że gry pomogły im wyobrazić sobie, że są kimś innym.

W oddzielnej ankiecie National Literacy Trust, przeprowadzonej w okresie od maja do początku czerwca 2020 roku, wśród 826 rodziców dzieci w wieku 11-18 lat 60% rodziców stwierdziło, że komunikowanie się z przyjaciółmi za pomocą gier wideo podczas kwarantanny wywołanej COVID-19 poprawiło samopoczucie psychiczne ich dziecka.

Wiemy, że gry wideo są częścią codziennego życia wielu dzieci, młodych ludzi i rodzin w całej Wielkiej Brytanii. Odkrywanie możliwości i okazji, jakie gry wideo dają młodym ludziom do: czytania, stymulowania kreatywności poprzez pisanie, poprawiania komunikacji z przyjaciółmi i rodziną oraz empatii, jest ekscytujące. - Jonathan Douglas, dyrektor generalny National Literacy Trust

Zatem, gdy następnym razem ktoś wam powie, że gry są szkodliwe, śmiało możecie przywołać wyniki powyższych badań.

