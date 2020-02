Gry mobilne najbardziej dochodowym rynkiem gamingowym

W roku 2018 rynek gier mobilnych był wart 68,5 miliarda dolarów. Raport GamingScan ujawnia więcej szczegółów na ten temat.

W 2018 rynku rynek gier mobilnych wart był 68,5 miliarda dolarów, z czego znacząca większość - 54,9 mld - pochodziła ze smartfonów, a reszta (13,6 mld) z tabletów. Jak pokazuje to najnowsza prognoza, wartość ta będzie wzrastać, podczas gdy rynek gier PC (29 mld w 2018 roku) oraz przeglądarkowych będzie się powoli zmniejszał. Raport GamingScan pokazuje, że najwięcej za mobilne granie płacą użytkownicy urządzeń z iOS, ale analitycy pokazują, że Android przegoni ich przed 2023 rokiem. Najbardziej dochodowym tytułem na iOS był Clash of Clans, wyprzedzający Fortnite. Są to tytuły darmowe, zaś ich deweloperzy zarabiają na mikrotransakcjach w samych grach - z tego tytułu mają 40%, a kolejne 30% z reklam wideo, zamieszczanych w rozgrywkach. Największe przychody dla rynku gier (całego) płyną z Chin (34,4 mld), USA (31,53 mld), Japonii (17,71 mld), Niemiec (4,98 mld) oraz Wielkiej Brytanii (4,73 mld). Polacy zapłacili 541 milionow.

Źródło: GamingScan

Nadal stoi w miejscu rynek gier VR i AR - większość ludzi wie, o co chodzi, ale uznaje to za zbyt kosztowną zabawę. Większym zainteresowaniem cieszy się tańsze AR, którego liczba użytkowników ma wzrosnąć do przyszłego roku i wyprzedzić liczbą użytkowników VR. Największym producentem zestawów VR jest HTC, wyprzedzając Sony oraz Facebooka.

Źródło: GamingScan