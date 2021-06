Gry mobilne pozostawiają daleko w tyle PC i konsole

Gracze wydali na zabawy mobilne trzy razy więcej pieniędzy, niż na gry komputerowe oraz konsolowe. I to się w bieżącym roku nie powinno zmienić.

Jak podaje raport firmy analitycznej App Anii i International Data Group (IDC), w tym roku na gry mobilne zostanie wydanych 120 miliardów dolarów - jest to rekordowa ilość, największa w historii smartfonowego gamingu. W tym samym okresie na gry komputerowe wydanych zostanie 40 miliarów, a konsolowe - 39 miliardów. W raporcie znajdują się jeszcze handheldy, które zajmują miejsce na samym końcu - szacuje się, że na nie poświęcone zostaną 4 mld dolarów. W nich prym wiedzie Nintendo Switch.

W pierwszym kwartale tego roku na zakupy w grach wydawano co tydzień 1,7 mld dolarów na same zakupy w grach. To również imponujący wynik. Jak widzimy na poniższej infografice, boom na gry mobilne trwa nieprzerwanie od 2015 roku. Warto również zauważyć, że cały czas rośnie rynek PC - ale w wolniejszym tempie, a konsole w tym roku nieco wyhamują. Wracając do zabaw mobilnych - w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku, w roku 2021 ilość pobrań gier była o 30% większa. Niestety, raport nie wyszczególnia marek telefonów ani też nie podaje proporcji iOS/Android.