Gry mobilne z najlepszą grafiką w 2022 roku [TOP 10]

Przez długi czas gry mobilne były traktowane jako proste programy, które mają za zadanie zająć nam czas. Na przestrzeni lat, dzięki dużemu rozwojowi technologii na urządzeniach mobilnych możemy cieszyć się z wielu pięknie wyglądających gier.

Gry mobilne stają się coraz większą gałęzią rynku elektronicznej rozrywki. Z roku na rok przybywa produkcji, które nie tylko są bardzo rozbudowane, ale także wyglądają przepięknie. Dzięki temu, że producenci smartfonów mogą pozwolić sobie na tworzenie urządzeń, które są w stanie zapewnić nam świetne wrażenia estetyczne a przy tym bardzo dobrą stabilność i grywalność, wielu deweloperów tworzy małe dzieła sztuki na sprzęty mobilne. Przedstawiamy 10, naszym zdaniem najlepiej wyglądających gier mobilnych, w które możemy zagrać w 2022 roku. Trzeba również pamiętać, że chcąc komfortowo grać w te gry, należy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. My korzystaliśmy z telefonu ASUS ROG Phone 5s Pro.

The Room: Old Sins

The Room: Old Sins to gra logiczno-przygodowa. Naszym zadaniem będzie zbadanie sprawy tajemniczego zaginięcia pewnego inżyniera oraz jego żony. Cała sytuacja może mieć związek z odnalezieniem pradawnego artefaktu, jednak to do nas należy dojście do prawdy. Podczas rozgrywki będziemy zwiedzać kolejne pomieszczenia, eksplorować otoczenie oraz rozwiązywać łamigłówki. Trzeba przyznać, że gra jest niesamowicie wciągająca i potrafi utrzymać przy telefonie na długie godziny.

GRID Autosport

GRID Autosport jest zdecydowanie jedną z najładniejszych samochodówek dostępnych na urządzeniach z systemem Android. Wcielimy się tutaj w profesjonalnego kierowcę, który nie tylko będzie się ścigał, ale także organizował wszystkie inne rzeczy pomiędzy poszczególnymi startami. Twórcy oddają nam do dyspozycji bardzo dużą ilość samochodów, które możemy wedle własnego zdania modyfikować. Możemy się tutaj ścigać na ponad 100 trasach, zlokalizowanych w 22 różnorodnych miejscach.

Final Fantasy XV Pocket Edition

W Final Fantasy XV Pocket Edition możemy liczyć na dokładnie te same postaci oraz wątki takie, jak w wersji konsolowej. Całość zaprezentowana jest jednak w nieco "lżejszy" sposób niż w przypadku oryginału. W tym klasycznym jRPG możemy liczyć na bardzo rozbudowaną kampanię fabularną z wieloma zadaniami do wykonania. Ogromny świat stworzony przed twórców wypełniony jest także sporą ilością aktywności pobocznych. Jeśli jesteś fanem Final Fantasy to ten tytuł na pewno ci się spodoba.

Genshin Impact

Genshin Impact to gra akcji, która zawiera w sobie sporo elementów znanych z gier RPG. Wieku temu bogowie żywiołów stworzyli cywilizację, aby oni mogli zasiąść w boskiej siedzibie o nazwie Celestia. Ludzie jednak byli zbyt chciwi i bogowie musieli zareagować. Spośród całego społeczeństwa zostały wybranego jednostki nazywane Travelers i to do nich należy utrzymanie równowagi w świecie. Twórcy oddają nam do dyspozycji otwarty świat z mnóstwem aktywności do wykonania. Co prawda w Genshing Impact możemy grać solo, jednak gra jest nastawiona przede wszystkim na kooperację i to z takiej zabawy płynie najwięcej satysfakcji.

Warhammer 40,000: Freeblade

Warhammer 40,000: Freeblade to prosta, liniowa strzelanka, która zapewnia świetne wrażenia graficzne. Całość rozgrywki obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Nie będziemy sterować naszą maszyną, jej ruch jest automatyczny. Naszym zadaniem jest rozprawienie się z hordami wrogów, które nacierają w ogromnych ilościach. Trzeba przyznać, że ten tytuł wciąga jak mało który. Możemy zapewnić, że myśl "jeszcze jedna runda" będzie nam towarzyszył nader często.

Banner Saga 2

Banner Saga 2 to turowa gra RPG, która jest mocno inspirowana mitologią nordycką. Wcielimy się w dowódcę, który ma pod sobą karawanę ludzi i gigantów, którzy starają się przetrwać w obliczu końca świata. Walka odbywa się w systemie turowym, na siatce pokrytej kwadratami. Proste na pierwszy rzut oka potyczki zawierają w sobie sporo zaawansowanych mechanik i elementów. Im dłużej gramy, tym więcej zależności odkrywamy. Trzeba przyznać, że Banner Saga 2, podobnie jak pierwsza część gry wygląda przepięknie a charakterystyczna dla tej serii grafika potrafi na długo zapaść w pamięci.

League of Legends: Wild Rift

W podobnym zestawieniu po prostu nie mogło zabraknąć przedstawiciela jednej z najpopularniejszych gier MOBA, czyli League of Legends. Rift, podobnie jak w oryginalnej, komputerowej wersji gry, trafimy na arenę, na której na przeciw siebie stają dwie, pięcioosobowe drużyny. Twórcy skupili się na zwiększeniu dynamiki rozgrywki. Teraz na ekranie wszystkiego jest więcej, a same mecze stały się zdecydowanie szybsze i jeszcze bardziej emocjonujące.

League of Legends Wild Rift na ASUS ROG Phone 5s Pro (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Vikings: The Saga

Vikings: The Saga co prawda nie zapewnia hiperrealistycznej oprawy graficznej, jednak trzeba przyznać, że prezentuje się przepięknie. Jest to gra typu tower defense, po brzegi wypakowana elementami strategicznymi. Stylistycznie bardzo przypomina wspomniane wcześniej Banner Saga 2. Mamy ty do czynienia z ręcznie rysowanymi postaciami a całość prezentuje się wspaniale. Vikings: The Saga to jednak z najlepiej wyglądających gier na Androida.

Unruly Heroes

W Unruly Heroes możemy wcielić się w jednego z 4 bohaterów, którzy różnią się między sobą pod względem wyglądu, uzbrojenia oraz umiejętności. Jest to połączenie platformówki z niezwykle emocjonującą grą akcji. Poza standardowymi przeciwnikami, na swojej drodze spotkamy wielu groźnych bossów, z którymi walka będzie wymagała od nas dużej ilości sprytu i zręczności. Na ekranie dzieje się bardzo dużo a graficznie Unruly Heroes przyprawia o szybsze bicie serca.

Grand Mountain Adventure

W Grand Mountain Adventure możemy dać się ponieść naszej pasji do sportów zimowych. Twórcy oddają nam do dyspozycji kilka różnorodnych tras, które zlokalizowane są w różnych miejscach świata. Możemy jeździć zarówno po specjalnie przygotowanych, profesjonalnych trasach, ale także po dziewiczych terenach, które nie zostały skalane ludzką ręką. Trzeba przyznać, że mechanika jazdy jest tutaj wręcz doskonała a śnieg wygląda przepięknie.

