Gry na PC, PS4, PS5 i Xbox w znakomitej promocji na RTV Euro AGD

Mass Effect Edycja Legendarna, Darksiders Genesis, Yakuza: Like A Dragon i wiele innych gier kupicie w znakomitych cenach w sieci sklepów RTV Euro AGD.

fot. EA / Bioware

W sieci sklepów RTV Euro AGD pojawiła się kolejna ciekawa dla graczy promocja - tzw. "Turbo Okazje", w jej ramach możecie zakupić wiele popularnych tytułów w rewelacyjnych cenach. Na co dokładnie możemy liczyć? Między innymi na Mass Effect Edycja Legendarna na PlayStation 4 (PS5) oraz Xbox One (Xbox Series X/S), Yakuza: Like A Dragon na PS5 czy Darksiders Genesis na PlayStation 4 / PS5.

Pełną listę najlepszych okazji w ramach "Turbo Okazji" znajdziecie poniżej:

Chcąc skorzystać z promocji "Turbo Okazje" musicie się śpieszyć. Liczba egzemplarzy gier objętych promocją jest ograniczona. Co więcej, potrwa ona jedynie przez 72 godziny (do piątku - 30 sierpnia).

