Gry na PS4 i PS5 w promocji na PlayStation Store

Sony w ostatnim czasie regularnie nas rozpieszcza. Tym razem czeka na nas kolejna duża promocja na gry dedykowane konsolom PS4 i PS5.

Posiadacze konsol japońskiego producenta zdecydowanie nie mogą narzekać w ostatnich tygodniach na brak gier. W ramach abonamentu PlayStation Plus otrzymaliśmy za darmo: Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint oraz Maquette. Jakby tego było mało, to w ramach akcji "Play at Home" każdy może dodatkowo pobrać grę Ratchet & Clank. Jeśli wciąż wam mało nowych, ciekawych produkcji, to właśnie wystartowała kolejna promocja w sklepie PlayStation Store.

Sony przeceniło dziesiątki tytułów, w tym takie perełki jak: The Surge 2 (52,25 zł), Bioshock Remastered (59,25 zł), God Eater 2 Rage Burst (31,35 zł), Mafia II: Edycja Ostateczna (62 zł) czy Shenmue III (62,25 zł).

Pełną listę gier na PS4 i PS5 objętych promocją znajdziecie poniżej.

Asdivine Hearts - 31,50 zł

Asdivine Hearts II - 37,80 zł

Assassin's Creed III Remastered - 55,96 zł

Assassin's Creed Origins - 63,58 zł

Assassin's Creed Rogue Remastered - 35,97 zł

Auta 3: Wysokie Obroty - 49,80 zł

Battlefield 1 Rewolucyjna - 36,25 zł

Battlefield V - 37,80 zł

Bioshock 2 Remastered - 59,25 zł

Bioshock Remastered - 59,25 zł

Borderlands Legendary Collection - 83,60 zł

Borderlands: Game Of The Year Edition - 41,25 zł

Devil May Cry HD Collection - 62 zł

Escape Plan — Kolekcja - 42 zł

Far Cry 3 Classic Edition - 39,56 zł

Far Cry Primal - 39,56 zł

Far Cry Primal — Apex Edition - 47,85 zł

Geometry Wars 3: Dimensions Evolved - 20,79 zł

God Eater 2 Rage Burst - 31,35 zł

Injustice 2 – Edycja Legendarna - 82,44 zł

Just Cause 3: XXL Edition - 18,60 zł

Just Cause 4 — Edycja Kompletna - 72,25 zł

Knack 2 - 50,70 zł

Lego Przygoda 2 Gra Wideo - 67,60 zł

Life Is Strange 2 — Cały Sezon - 52,79 zł

Mafia II: Edycja Ostateczna - 62 zł

Mafia III: Edycja Ostateczna - 62 zł

Mega Man 30Th Anniversary Bundle - 166,83 zł

Mega Man Legacy Collection - 20,79 zł

Mega Man Legacy Collection 2 - 25,20 zł

Mega Man X Legacy Collection - 42 zł

Mega Man X Legacy Collection 2 - 42 zł

Metal Slug 3 - 12,25 zł

Metal Slug Anthology - 21 zł

Metal Slug XX - 21 zł

Mortal Kombat 11 — Ostateczna Edycja PS4 & PS5 - 124,50 zł

Mxgp 2019 — The Official Motocross Videogame - 62,70 zł

Mxgp 2020 — The Official Motocross Videogame - 174,30 zł

Mxgp2 — The Official Motocross Videogame - 15,80 zł

Mxgp3 — The Official Motocross Videogame - 31 zł

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy - 42,25 zł

NBA 2K Playgrounds 2 - 31 zł

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix - 101,40 zł

Overcooked! 2 — Gourmet Edition - 84,50 zł

Pakiet Unravel Yarny - 25 zł

Party Hard 2 Collector's Edition - 49,50 zł

Peggle 2 - 10,50 zł

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - 62,50 zł

Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2 - 19,75 zł

Port Royale 4 - 149,40 zł

Port Royale 4 — Extended Edition - 161,40 zł

Potrójny Pakiet Dead Rising - 62,70 zł

Project Cars 2 Deluxe Edition - 62,85 zł

Ride 3 - 31,35 zł

Ride 3 — Gold Edition - 49,35 zł

Romancing Saga 2 - 52 zł

Romancing Saga 3 - 68 zł

Saga Scarlet Grace: Ambitions - 62,50 zł

Shenmue III - 62,25 zł

Spyro Reignited Trilogy - 67,60 zł

Star Wars Battlefront II - 39,60 zł

Super Mega Baseball 2 - 24,75 zł

Super Mega Baseball 3 - 84,50 zł

Tekken 7 — Rematch Edition - 65,80 zł

The Dark Pictures Anthology: Little Hope And Man Of Medan Bundle - 125,40 zł

The Escapists 2 — Game Of The Year Edition - 39,55 zł

The Surge 2 - 52,25 zł

Train Sim World 2: Collector's Edition - 160,30 zł

Tropico 5 - 34,65 zł

Wild Arms 3 - 31,50 zł

Zestaw NHL 21 Rewind - 164,50 zł

