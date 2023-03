Gry na PS4 i PS5 za półdarmo. Z tej promocji chcesz skorzystać

Sony przygotowało dla użytkowników konsol PS4 i PS4 ogromną wyprzedaż, dzięki której możecie kupić setki gier w atrakcyjnych cenach. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

Bez względu na to, czy już przesiedliście na nową generację konsol, czy wciąż ogrywać tytuły na PlayStation 4, to warto zajrzeć do PlayStation Store i skorzystać z "Wiosennej wyprzedaży", która właśnie wystartowała. Sony przeceniło setki gier i dodatków do nich. Zniżki sięgają nawet 75%, co istotne w ramach wyprzedaży znajdziecie promocje obejmujące niedawno wydane tytuł, a nie tylko "starocie". Czym warto zainteresować się w szczególności?

Gry na PS4 i PS5 w atrakcyjnych cenach. Najlepsze okazje w ramach Wiosennej wyprzedaży PS Store

Chcąc ułatwić wam nieco poszukiwania najlepszych okazji podczas Wiosennej wyprzedaży w PS Store, przygotowaliśmy dla was listę najciekawszych gier i promocji, z których możecie obecnie skorzystać.

Pamiętajcie, że to oczywiście nie wszystkie gry i dodatki na PS4 i PS5, które możecie obecnie nabyć po niższych niż standardowo cenach. Pełną listę produktów objętych promocją znajdziecie na oficjalnej stronie wyprzedaży w sklepie PlayStation Store.