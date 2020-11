Gry na PS5 - lista potwierdzonych (i nie tylko) tytułów na wyłączność

Jesteście ciekawi w co zagramy na PlayStation 5 w nadchodzących tygodniach, miesiącach i latach? Jeśli tak, to spójrzcie na listę potwierdzonych gier na PS5.

Spis treści

Premiera PlayStation 5 już za rogiem. Nowa generacja konsol przywita nas kilkoma znakomitymi grami na wyłączność sprzętu Japończyków. Będzie to jednak dopiero rozgrzewka przed tym, co czeka nas w przyszłości. Włodarze Sony niejednokrotnie powtarzali, że PS5 otrzyma najbogatszy katalog gier na wyłączność w historii. Postanowiliśmy zatem zebrać wszystkie potwierdzone produkcje, które trafią na dziewiątą generację oraz trochę sobie pofantazjować na temat tego, co możemy jeszcze otrzymać.

PlayStation 5 – gry na premierę konsoli

Zacznijmy o tytułów premierowych, wszak to one mają wytyczyć kierunek, w którym podążać będzie PlayStation 5. Już 19 listopada, wraz z debiutem konsoli, na rynku pojawią się następujące produkcje:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – zainstalowana domyślnie na każdym egzemplarzu PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Bugsnax (Young Horses)

Jak widać, lista tytułów na start nowej generacji nie jest wyjątkowo imponująca, chociaż nie brakuje w niej sprawdzonych marek.

W tym gronie początkowo znajdowały się jeszcze wyścigi - Destruction All Stars, ale niestety w ostatniej chwili Sony zdecydowało się przenieść premierę gry na przyszły rok. W to miejsce otrzymamy grę przygodową – Bugsnax, którą posiadacze PS Plus, będą mogli pobrać za darmo.

Demon’s Souls to remake kultowego dzieła z czasów PlayStation 3 od From Software, które zapoczątkowało cały gatunek wyjątkowo trudnych gier RPG akcji, tzw. „souls-like”.

W Marvel’s Spider-Man: Miles Morales powrócimy do Nowego Jorku, który, tym razem, przemierzać będziemy jako tytułowy Miles Morales, a nie Peter Parker. Należy jednak podkreślić, że nowa produkcja od Insomniac Games wystarczy nam na około 8-10 godzin, bowiem na tyle maksymalnie przewidziano wątek główny. Jest to więc gra zdecydowanie mniejsza od wydanego w 2018 roku Marvel's Spider-Man.

Sackboy A Big Adventure to wielki powrót bohatera znanego z serii LittleBigPlanet, jednak tym razem w formie kooperacyjnej gry platformowej od Sumo Digital. Przyjazny Sackboy wraz z towarzyszami przemierzać będzie niezwykłe, pełne przeszkód mapy. Obecność Sackboy A Big Adventure w zestawieniu gier premierowych cieszy, bowiem jest to idealny tytuł do rodzinnej zabawy na jednej kanapie.

Na koniec mamy jeszcze Astro’s Playroom, jednak jest to raczej gra-demo, która ma graczy wprowadzić w nowe możliwości PS5, a nie pełnić rolę pełnoprawnej produkcji.

PS5 – gry, które trafią do nas w 2021 roku

PlayStation 4 skradło serca graczy znakomitymi produkcjami na wyłączność, jak choćby: Uncharted 4: A Thief’s End, God of War, Bloodborne, The Last of Us Part 2 czy Ghost of Tshushima. Nie inaczej ma być podczas nadchodzącej, już dziewiątej generacji konsol. Część tytułów, które trafią do nas w nadchodzących miesiącach, japoński producent już ujawnił. Sprawdźmy co trafi do nas w pierwszym roku „życia” PS5.

Horizon 2 Forbidden West

Tu zaskoczenia nie ma, jeden z najlepszych debiutów w historii PlayStation – Horizon Zero Dawn, doczeka się kontynuacji na PS5. Studio Guerilla Games przedstawi nam dalsze losy przebojowej Aloy. Wiemy już, że przyjdzie nam zwiedzić zupełnie nowe obszary, które zamieszkują niespotykani wcześniej, potężni przeciwnicy. Jedną z nowych bestii będzie gigantyczny mamut (widoczny na zwiastunie poniżej), który może występować w kilku formach. Twórcy nie ukrywają, że to najbardziej ambitny projekt, nad jakim do tej pory pracowali. Horizon 2 Forbidden West ma być większe, ładniejsze i pod każdym względem lepsze od pierwowzoru. Z całą pewnością możemy liczyć również na wykorzystanie wszystkich funkcji PS5, jak choćby technologii haptycznej kontrolerów DualSense.

Gran Turismo 7

Gran Turismo nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszak jest to jedna z najlepszych i najpopularniejszych (sprzedano już ponad 85 milionów kopii z logiem gry) serii gier, traktujących o wyścigach samochodowych. Sony i studio Polyphony Digital zdecydowały, że chcą z pompą wejść w nową generację i potwierdzono, że Gran Turismo 7 trafi na PS5 już w pierwszym roku życia konsoli - o ile oczywiście produkcja tytułu nie napotka żadnych niespodziewanych problemów. Co wiemy na temat samej gry? Niestety niewiele, ale pierwszy zwiastun produkcji wygląda zacnie.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games to zdecydowanie najbardziej zapracowany zespół Sony na początku nowej generacji konsol. W dniu premiery PlayStation 5 będziemy mogli zagrać w inną grę studia - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a już w 2021 roku na rynku powinna zadebiutować kolejna część przygód przebojowego duetu - Ratcheta i Clanka. Ratchet & Clank: Rift Apart zapowiada się na przyjemną, pełną humoru trzecioosobową strzelankę z elementami platformowymi. Na zaprezentowanym gameplay'u widać, że produkcja wykorzysta pełnię możliwości dysku PS5, a ekrany ładowania praktycznie nie istnieją.

God of War: Ragnarok

Legendarny bóg wojny - Kratos, powróci również na PlayStation 5. Warto dodać, że będzie to już jego czwarta generacja konsol, wszak jego pierwszą przygodę poznaliśmy na PlayStation 2. Na temat produkcji nie wiemy praktycznie nic, oprócz tego, że będzie ona bezpośrednią kontynuacją God of War z 2018 roku. Za produkcję gry po raz kolejny odpowiada studio Sony Santa Monica, możemy więc być spokojni o jej jakość. God of War: Ragnarok najprawdopodobniej zadebiutuje pod koniec przyszłego roku, bądź dopiero w 2022 roku.

Destruction All Stars

Destruction All Stars – zwariowane wyścigi samochodowe miały początkowo zadebiutować wraz z PS5, ale Sony zdecydowało się przenieść premierę gry na luty 2021 roku. Japoński producent zdecydowało się na ten ruch, aby dać twórcom więcej czasu na dopracowanie tytułu. Ostatecznie na tej „obsówie” możemy zyskać wszyscy, bowiem Destruction All Stars, gdy już zadebiutuje na rynku, będzie produkcją darmową! Przez pierwsze dwa miesiące od premiery gry, posiadacze abonamentu PS Plus będą mogli dopisać ją do swojej biblioteki, a ta zostanie z nimi już na zawsze.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek związanych z grami na świecie. Sony i Square Enix (twórcy serii) od lat żyją w bardzo dobrych relacjach, czego efektem jest m.in. wyłączność japońskiego producenta na Final Fantasy 7 Remake. Tym razem podobny los spotka Final Fantasy XVI, czyli kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu. W najnowszej „Ostatecznej Fantazji” powrócimy do klasycznego świata fantazji pełnego magii, tajemnic i wyjątkowych stworzeń. Jak zapowiadają sami twórcy, Final Fantasy XVI zadebiutuje wcześniej niż nam się wydaje. Szanse na premierę w 2021 są zatem niezwykle wysokie. Należy tu jednak podkreślić, że w przypadku FFXVI chodzi najprawdopodobniej jedynie o czasową wyłączność.

Oczywiście, choć powyższe tytuły powinny zadebiutować już w przyszłym roku, to ze względu na to co się dzieje na świecie, proces ich produkcji może ulec zmianie.

W co jeszcze zagramy na PS5?

To oczywiście nie wszystko w co zagramy na PlayStation 5. W nadchodzących latach możemy liczyć na kolejne przebojowe produkcje. Jak dotąd, wyraźnie widać, że Sony zamierza dalej eksploatować swoje najsilniejsze marki. Idąc tym tropem, postanowiliśmy stworzyć listę produkcji, które mają spore szanse na debiut w erze PS5.

Days Gone 2

Studio Sony Bend, choć istnieje od 1993 roku, to aż do 2019 roku nie miało na swoim koncie oryginalnej, autorskiej produkcji. Deweloperzy głównie wspierali inne zespoły Sony, bądź tworzyli spin-offy i kontynuacje znanych marek (jak choćby Uncharted: Złota Otchłań na PS VITA). Wszystko zmieniło się w rzeczonym, 2019 roku, gdy zaprezentowano debiutanckie dzieło studia – Days Gone.

Kontynuacja Days Gone to niemal pewniak na PS5

Gra akcji w otwartym, postapokaliptycznym świecie nie zyskała może zbyt przychylnych opinii prasy, za to (co ważniejsze) przypadła do gustu milionom graczy na świecie. Sprzedaż gry była na tyle dobra, że włodarze Sony, jak i przedstawiciele Sony Bend przyznali, że znacznie przekroczyła ona ich oczekiwania. Spekuluje się, iż Days Gone miało otrzymać rozbudowane fabularne DLC, jednak Sony zasugerowało, że lepiej będzie jak najszybciej rozpocząć pracę nad kontynuacją, ale już na kolejną generacje. Days Gone 2 to niemal pewniak na PS5.

Uncharted 5

Uncharted 4: A Thief's End miało być ostatnią odsłoną przygód Nathana Drake'a. Czy jednak tak będzie w rzeczywistości? Śmiemy wątpić. Szczególnie, że Sony nie ma zamiaru porzucić tak dochodowej i rozpoznawalnej marki. Obecnie trwają prace nad filmem Uncharted w gwiazdorskiej obsadzie (Mark Wahlberg, Tom Holland), a samodzielny dodatek Uncharted: The Lost Legacy pokazał, że jest „życie po Drake'u”.

The Last of Us 3

Studio Naughty Dog ma na swoim koncie niemal same wybitne produkcje. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się cykl The Last of Us. Pierwsza odsłona serii zakończyła siódmą generację w wykonaniu Sony, a podobny zaszczyt przypadł The Last of Us Part 2, które godnie pożegnało PlayStation 4. Śmiało możemy założyć, że do postapokaliptycznego świata przyjdzie na jeszcze powrócić, choć już najprawdopodobniej z nowymi bohaterami i historią.

The Last of Us może do nas powrócić, ale najpewniej dopiero pod koniec "życia" PS5

Bloodborne 2

Gdyby zebrać listę produkcji, których kontynuacji gracze pragną najmocniej, to Bloodborne z całą pewnością byłby w ścisłej czołówce. Jedna z najlepszych gier minionej generacji, od studia From Software, skradła serca milionów graczy na całym świecie. Remake Demon's Souls pokazuje, że Sony nie zapomina o swoich markach, które tworzyło wspólnie z From Software. Czy faktycznie możemy liczyć na Bloodborne 2 na PlayStation 5? Cóż, jeśli nie teraz, to kiedy?

Bloodborne 2 byłoby spełnieniem marzeń milionów graczy

Jak widać, na ciekawe gry na PS5 nie będziemy mogli narzekać. Sony zapowiada, że podczas nadchodzącej generacji zamiera dostarczyć graczom największą liczbę gier na wyłączność w historii marki PlayStation. Początek generacji zapowiada się nad wyraz obiecująco, więc nie mamy powodów, aby japońskiemu producentowi nie wierzyć.

Zobacz również: PlayStation 5: data premiery, cena, specyfikacja