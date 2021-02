Gry na PS5 - wszystkie premiery 2021 roku

Przedstawiamy wam dokładną listę premier wszystkich gier, które zadebiutują w 2021 roku na PlayStation 5.

Spis treści

Nadchodzące miesiące zapowiadają się wyjątkowo interesująco dla posiadaczy konsol PlayStation 5. Na sprzęcie japońskiego producenta zadebiutują nie tylko wybitne gry na wyłączność (jak np. God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7), ale również wiele produkcji multi-platformowych, które wykorzystają potencjał nowej generacji.

Jeśli zatem jesteście ciekawi, jaki gry zadebiutują w 2021 roku na PS5, to specjalnie dla was przygotowaliśmy kalendarz premier.

Premiery gier w 2021 roku - PS5

Luty

Control: Ultimate Edition - 2 lutego

- 2 lutego Destruction AllStars - 2 lutego

- 2 lutego Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - 4 lutego

The Nioh Collection - 5 lutego

Marzec

Maquette - 2 marca

Yakuza: Like a Dragon - 2 marca

- 2 marca Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 - 11 marca

Mundaun - 16 marca

Balan Wonderworld - 26 marca

It Takes Two - 26 marca

Spacebase Startopia - 26 marca

Disco Elysium: The Final Cut - marzec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona)

- marzec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona) Kena: Bridge of Spirits - marzec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona)

Tennis World Tour 2 - marzec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona)

Kwiecień

Outriders - 1 kwietnia

- 1 kwietnia Guilty Gear Strive - 9 kwietnia

MLB The Show 21 - 20 kwietnia

Judgment - 23 kwietnia

Returnal - 30 kwietnia

- 30 kwietnia Terminator: Resistance Enhanced - 30 kwietnia

Yakuza: Like a Dragon to najnowsza odsłona popularnej serii

Maj

Resident Evil Village - 7 maja

- 7 maja Hood: Outlaws & Legends - 10 maja

The Amazing American Circus - 20 maja

Deathloop - 21 maja

Resident Evil Village zadebiutuje na PS5 już w maju

Czerwiec

Back4Blood - 22 czerwca

- 22 czerwca Solar Ash - czerwiec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona)

Lipiec

Cris Tales - lipiec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona)

Little Devil Inside - lipiec 2021 (dokładna data premiery niepotwierdzona)

Gry na PS5 w 2021 roku - premiery niepotwierdzone

Poniżej znajdziecie wszystkie gry, które powinny zadebiutować w 2021 roku, ale ich konkretne daty premier nie zostały jeszcze ujawnione.

Aragami 2 - 2021

Blood Bowl 3 - 2021

Braid: Anniversary Edition - 2021

Bridge Constructor: The Walking Dead - 2021

Dustborn - 2021

Dynasty Warriors 9: Empires - 2021

Elasto Mania Remastered - 2021

Evil West - 2021

Far Cry 6 - 2021

- 2021 Final Fantasy XIV Online - 2021

- 2021 Ghostrunner - 2021

Ghostwire: Tokyo -2021

God of War Ragnarok - 2021

- 2021 Goodbye Volcano High - 2021

Gotham Knights - 2021

Gran Turismo 7 - 2021

- 2021 Heavenly Bodies - 2021

Horizon Forbidden West - 2021

- 2021 In Sound Mind - 2021

Jett: The Far Shore - 2021

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 2021

Martha Is Dead - 2021

Marvel's Avengers - 2021

Metal: Hellsinger - 2021

Metro Exodus - 2021

Paradise Lost - 2021

PES 2022 - 2021

Pinball FX - 2021

Ratchet & Clank: Rift Apart - 2021

- 2021 Riders Republic - 2021

Roots of Pacha - 2021 (US)

Scarlet Nexus - 2021

Sherlock Holmes: Chapter One - 2021

Stray - 2021

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes - 2021

The Plane Effect - 2021

Wiedźmin 3: Dziki Gon - 2021

- 2021 Tribes of Midgard - 2021

Unknown 9: Awakening - 2021

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - 2021

- 2021 Vampire: The Masquerade - Swansong - 2021

Warto podkreślić, że na powyższej liście znajdziecie jedynie produkcje, które powstają z myślą o PlayStation 5. Oznacza to, że znajdują się na niej wyłącznie gry, które są tytułami na wyłączność PS5 bądź oferują dodatkowe funkcje (lepszą jakość) jedynie na konsoli dziewiątej generacji od Sony. Pamiętajcie, że większość gier dostępnych na PS4 możecie również "ograć" na PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności. Zatem, wszystkie premierowe wydania gier na PS4 w 2021 roku będziecie mogli sprawdzić również na najnowszej konsoli japońskiego producenta.

Jeśli jesteście ciekawi, co czeka na posiadaczy PS4 w 2021 roku, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas listą premier.

