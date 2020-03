Gry na PlayStation 4 w znakomitych cenach, Sony prezentuje podwójne rabaty

Sony wystartowało z nową promocją gier na PlayStation 4. W sklepie PS Store znajdziecie dziesiątki przecenionych tytułów.

Japoński producent regularnie uruchamia, w swoim cyfrowym sklepie, liczne promocje i przeceny. Tym razem możemy liczyć na "podwójne rabaty", choć najnowsza wyprzedaż obejmuje wszystkich graczy, to najwięcej skorzystają z posiadacze abonamentu PS Plus. To właśnie oni mogą liczyć na najlepsze ceny. Dla przykładu, nowa obniżona cena Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration wynosi 141,43 zł, natomiast dla posiadaczy PS Plus jest to zaledwie 34,86 zł. Podobna sytuacja dotyczy większości z przecenionych dzisiaj tytułów. Jednym z najciekawszych wyjątków, jest wydana niedawno trzecioosobowa strzelanka - Zombie Army 4: Dead War, którą każdy może dostać już za 135,85 zł. Jeśli zastanawiacie się czy warto zainwestować w nią pieniądze, to zachęcamy do przeczytania naszej recenzji, ale (uwaga spoiler) warto.

Poniżej znajdziecie listę najciekawszych tytułów objętych najnowszą promocją w PS Store:

Zombie Army 4: Dead War – 135,85 zł

Life Is Strange 2 (cały Sezon) – 118,30 zł (67,60 zł z PS Plus)

Rise Of The Tomb Raider: 20 Year Celebration – 141,93 zł (34,86 zł z PS Plus)

Grid Ultimate Edition – 124 zł (105,05 zł z PS Plus)

Deus Ex: Rozłam Ludzkości – 70,68 zł (17,36 zł z PS Plus)

World War Z – 109,85 zł (50,70 zł z PS Plus)

Playerunknown’s Battlegrounds – 81,84 zł (39,69 zł z PS Plus)

Dead Cells – 79,20 zł (59,40 zł z PS Plus)

Regalia: Of Men And Monarchs Royal Edition – 31 zł

Prey: Digital Deluxe Edition – 104,78 zł (40,56 zł z PS Plus)

Marvel’s Spider-Man Edycja Gry Roku – 156,75 zł (104,50 z PS Plus)

God of War – 63,20 zł (47,40 zł z PS Plus)

We Happy Few – 173,40 zł (57,80 zł z PS Plus)

Battlefield V – 122,85 zł (56,70 zł z PS Plus)

Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle – 113,40 zł (37,80 zł z PS Plus)

Blasphemous – 83,20 zł (62,40 zł z PS Plus)

Sniper Ghost Warrior Contracts – 135,20 zł (101,40 zł z PS Plus)

Unravel – 53,40 zł (17,80 zł z PS Plus)

Unravel Two – 54,60 zł (25,20 zł z PS Plus)

Robinson: The Journey – 74,40 zł (24,80 zł z PS Plus)

L.A. Noire: The VR Case Files – 93,75 zł (62,50 zł z PS Plus)

Saints Row IV: Re-Elected – 47,40 zł (15,80 zł z PS Plus)

The Evil Within 2 – 104,78 zł (40,56 zł z PS Plus)

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 161,85 zł (74,70 zł z PS Plus)

Mega Man 11 – 39 zł

Promocja "podwójne rabaty" potrwa do 19 marca. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niektórych tytułów data ta może się różnić - wspominany już Zombie Army 4: Dead War będzie dostępny w niższej cenie tylko do 13 marca.

źródło: Sony