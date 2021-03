Gry na wyłączność PS5 w rewelacyjnej promocji. Tak tanio jeszcze nie było

Jeśli właśnie zaczynacie swoją przygodę z PS5, to mamy dla was znakomite wieści. Pudełkowe wydania tytułów na wyłączność konsoli są dostępne w rekordowo niskich cenach.

Jak dobrze wiemy, decyzją Sony, wszystkie gry na wyłączność konsoli PlayStation 5 są znacznie droższe od swoich odpowiedników z poprzedniej generacji. Sprawia to, że za premierowe wydania gier od wewnętrznych zespołów japońskiego producenta musimy zapłacić nawet 330 - 350 złotych.

Popularność wydanych do tej pory pozycji, jak: Demon's Souls Remake, Marvel's Spider-Man Miles Morales czy Sackboy A Big Adventure sprawiła, że ich ceny tylko nieznacznie spadły od dnia debiutu. Mamy jednak dla was dobre wieści, wydania pudełkowe wymienionych tytułów są obecnie dostępne w rekordowo niskich cenach. Jeśli zatem jeszcze nie mieliście okazji w nie zagrać albo dopiero co kupiliście PS5, to lepszej okazji do ich zdobycia długo mieć nie będziecie.

Gry na PS5 w promocji:

Wszystkie powyższe promocje są dostępne w serwisie Allegro. Pamiętajcie, że korzystając z Allegro Smart! możecie dodatkowo otrzymać darmową przesyłkę.

Zobacz również: Sony rozdaje za darmo gry na PS4 i PS5, w tym Horizon Zero Dawn