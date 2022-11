Gry w Xbox Game Pass - listopad 2022. Zombie, wampiry i… piłka nożna

Co przyniesie nam ze sobą Xbox Game Pass w listopadzie? Na jakie gry możemy liczyć? Będzie różnorodnie i każdy powinien znaleźć coś dla siebie

Spis treści

Jak przystało na listopad, w Xbox Game Pass nie może zabraknąć horrorów i istot nadprzyrodzonych. Choć Halloween już za nami, to coraz dłuższe jesienne wieczory zachęcają do spędzania czasu przy historiach grozy. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to warto zapoznać się z przygodówkami z serii The Walking Dead. Już teraz gracze PC-towi mogą zagrać w TWD: Michonne i TWD: A New Frontier. W dalszej części miesiąca czeka na nas z kolei uzależniająca produkcja Vampire Survivors (szczerze polecam - nie wygląda, a potrafi zaskoczyć grywalnością) w wersji na konsole Xbox.

Oczywiście zombie i wampiry, to nie wszystko co na nas czeka w pierwszej połowie listopada z Xbox Game Pass. Największymi premierami pierwszej połowy miesiąca będą zdecydowanie Football Manager 2023 (na PC i konsolach) oraz Pentiment – najnowsza produkcja studia Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds). Co jeszcze na nas czeka w listopadzie? Oto lista potwierdzonych dotychczas gier w Xbox Game Pass.

Zobacz również:

Xbox Game Pass - listopad 2022. Lista gier

The Legend of Tianding (Xbox, PC, Chmura) – już dostępna w Xbox Game Pass

The Walking Dead: A New Frontier (PC) – już dostępna

The Walking Dead: Michonne (PC) – już dostępna

Ghost Song (Xbox, PC, Chmura) – już dostępna

Football Manager 2023 (PC) – dostępna od 8 listopada w Xbox Game Pass

Football Manager 2023 Console Edition (Xbox, Chmura) – dostępna od 8 listopada

Return to Monkey Island (Xbox, PC, Chmura) – 8 listopada

Vampire Survivors (Xbox) – 10 listopada

Pentiment (Xbox, PC, Chmura) – 15 listopada

Somerville (Xbox, PC) – 15 listopada

Xbox Game Pass - listopad 2022. Gry - trailery

Xbox Game Pass - listopad 2022. Gry - trailery ( ) × The Legend of TianDing The Legend of TianDing The Legend of TianDing jest już dostępna w Xbox Game Pass na PC, konsolach Xbox i w chmurze. The Walking Dead: A New Frontier The Walking Dead: A New Frontier The Walking Dead: A New Frontier jest już dostępne w Game Pass na PC. The Walking Dead: Michonne The Walking Dead: Michonne The Walking Dead: Michonne jest już dostępne w Game Pass na PC. Ghost Song Ghost Song Gra Ghost Song jest już dostępna w Xbox Game Pass na PC, konsolach Xbox i w chmurze. Football Manager 2023 Football Manager 2023 Gry Football Manager 2023, jak i Football Manager 2023 Console Edition trafią do Xbox Game Pass 8 listopada na PC, konsolach Xbox i w chmurze. Return to Monkey Island Return to Monkey Island Return to Monkey Island zadebiutuje w Xbox Game Pass już 8 listopada na PC, konsolach Xbox i w chmurze. Vampire Survivors Vampire Survivors Vampire Survivors trafi do usługi Game Pass 10 listopada na konsolach Xbox. Pentiment Pentiment Pentiment - najnowsza gra studia Obsidian Entertainment, pojawi się w Xbox Game Pass 15 listopada na PC, konsolach oraz w chmurze. Somerville Somerville Somerville trafi do Xbox Game Pass 15 listopada na PC i konsolach Xbox.

Xbox Game Pass - listopad 2022. Gry, które opuszczą usługę

Niestety, ale standardowo już usługa Game Pass straci również kilka gier w listopadzie, co to dokładnie będzie?