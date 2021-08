Gry, w których czeka was brutalna śmierć

Twórcy niektórych gier bardzo się starają, aby śmierć wyglądała realistycznie.

Gry wideo z roku na rok stają się coraz bardziej realistyczne. Śmierć w różnych produkcjach, ze względu na mechanikę, czy fabułę widzimy bardzo często. Zdarza się jednak, że twórcy postanawiają przedstawić zgon bohatera w bardzo brutalny sposób. Przedstawiamy kilka gier, w których zobaczymy bardzo brutalne sceny śmierci. UWAGA NA SPOILERY.

Dead Space 2

Dead Space od samego początku niepokoi graczy. Bardzo gęsty, mroczny klimat daje się we znaki już od pierwszych minut rozgrywki. Ze śmiercią i brutalnością mamy tutaj do czynienia bardzo często. Jedną z podstawowych mechanik walki z ksenomorfami jest odcinanie im kończyn. Jedna ze scen z Dead Space 2 szczególnie zapada w pamięć. Chodzi o operację oka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie zobaczymy nic nadzwyczaj brutalnego. W przypadku, kiedy nasza źrenica nie będzie podążać za laserem, mechanizm wbije się w głowę głównego bohatera. To, co wtedy zobaczymy zostanie w pamięci na długo.

Tomb Raider

Tomb Raider z 2013 roku nie jest sam w sobie grą przesadnie brutalną. Trup co prawda ściele się tutaj gęsto, jednak zgony przeciwników nie są pokazywane w nazbyt spektakularny sposób. Inaczej ma się sytuacja ze śmiercią głównej bohaterki. W momencie, kiedy Lara Croft straci równowagę lub nie uda jej się doskoczyć na półkę skalną, dokładnie zobaczymy, co dzieje się z jej ciałem po napotkaniu przeszkody. Całości brutalnego klimatu dodaje jeszcze specyficzna kolorystyka, która towarzyszy śmierci pani archeolog.

Mortal Kombat

Mortal Kombat uchodzi za jedną z najbrutalniejszych gier wideo od samego początku istnienia serii. Na szczególną uwagę w tej kwestii zasługują ciosy wykańczające przeciwnika, czyli tzw. fatalities. Tutaj nie brakuje odrywania kończyn, podpalania, wybuchów i innych rzeczy, których nie powstydziliby się najbardziej doświadczeni autorzy horrorów ekstremalnych. Kiedy tylko usłyszmy słynne Finish Him, ekran za chwilę zaleje fala krwi.

Outlast 2

Seria Outlast słynie ze swojego ciężkiego, przepełnionego strachem klimatu. O ile w pierwszej części animacje zgonów nie były nazbyt spektakularne, tak w drugiej odsłonie twórcy postarali się, aby ten aspekt także pozostawał w pamięci graczy na dłużej. Mechanika tej produkcji skłania nas do unikania walki z przeciwnikami, których możemy spotkać na mapie. Jedynym ratunkiem dla naszego bohatera jest ucieczka. Nie zawsze to się udaje, i wtedy mamy do czynienia z mieszkańcami wioski, którzy nie przebierają w środkach.

Evil Within 2

W Evil Within 2 wcielamy się w detektywa Sebastiana Castellanosa, który wyrusza do przerażającej, alternatywnej rzeczywistości w poszukiwaniu swojej córki. Twórcy gry włożyli dużo pracy i starań w to, aby sceny śmierci głównego bohatera zapadły nam mocno w pamięć. Niektóre z nich wyglądają jak żywcem wyjęte z fatalities z Mortal Kombat.

Resident Evil 6

W grach z serii Resident Evil mamy bardzo często do czynienia z brutalnością i śmiercią. W 6 odsłonie co prawda grafika nie była jeszcze na takim poziomie rozwoju jak teraz, kiedy wszystko możemy zobaczyć z dużymi szczegółami. Nie sprawiło to jednak problemu deweloperom, którzy bardzo się postarali, aby w różnorodny sposób przedstawić możliwości zgonu głównego bohatera. Nie zabraknie tutaj rozczłonkowania ciała, rozrywania przez zmutowane zwierzęta, czy nawet bliskiego spotkania z pędzącym pociągiem.

The Last of Us 2

Śmierć Joela w The Last of Us 2 jest brutalna z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że na mężczyźnie została wykonana egzekucja z zimną krwią. Drugą kwestią jest spojrzenie na to wszystko z perspektywy Ellie. Mając na uwadze całą fabułę gry, ta scena pozostaje w pamięci na długo.

Until Dawn

Until Dawn to gra przygodowa stworzona w klimacie horroru klasy B. Grupa nastolatków trafia do odciętego od świata domku w górach. Na miejscu czyha na nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Wybory, których dokonujemy w grze są nieodwracalne. Jeśli nasz bohater zginie, nie odrodzi się jak w innych produkcjach. Jego śmierć będzie miała wpływ na całą fabułę. Twórcy z Supermassive Games przygotowali dość spory zestaw animacji przedstawiających zgony poszczególnych członków grupy.

