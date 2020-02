Gry, w których możesz świętować tłusty czwartek, czyli pączki bez kalorii

Podczas dnia słodkości znajdzie się coś "na ząb" również dla graczy, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych. Stworzyliśmy spis produkcji, które zaspokoją apetyt nawet tych najbardziej wybrednych.

"Tłusty czwartek" to wielkie święto dla wszystkich sympatyków łakoci, a w szczególności pączków. Choć obecnie w kalendarzu chrześcijańskim odgrywa on znaczącą rolę i oznacza m.in. ostatni czwartek przed Wielkim postem (jak również ostatni tydzień karnawału), to trzeba pamiętać, że święto to pochodzi z czasów pogańskich. Wówczas za jego sprawą świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Jednak bez względu na czasy i wierzenia, "tłusty czwartek" zawsze był wydarzeniem pełnym radości i nieskrępowanego objadania się (szczególnie słodyczami). Jeśli jednak z jakichś względów nie możecie dziś sięgnąć po oblepionego lukrem, pysznego "pączusia", to przygotowaliśmy dla was krótkie zestawienie gier o podobnej tematyce, które choć nie zaspokoją waszego apetytu na słodkości, to może przynajmniej zajmą myśli i sprawią nieco radości.

Beat Cop

Na początek nieco kryminalnie. Beat Cop to klasyczna przygodowa gra typu point-and-click, stworzona przy współpracy polskich zespołów - Pixel Crow i 11 bit studios. Gracze wcielają się w niej w funkcjonariusza nowojorskiej policji - Jacka Kelly'ego, który, po niesłusznych oskarżeniach, stara się oczyścić swoje dobre imię i zapanować nad przestępczością jednej z ulic Nowego Jorku. Całość utrzymano w pixel-artowej stylizacji, co sprawia, że gra nie tylko fabułą nawiązuje do lat 80-tych minionego wieku. Jak przystało na historię o nowojorskim policjancie, nie zabrakło w niej klasycznych doughnutsów, czyli amerykańskich pączków z dziurką.

Donut County

A teraz coś tak bezdennego, jak żołądki podczas tłustego czwartku – Donut County. Narracyjna gra logiczna, oparta na prawach fizyki, w której kierujemy bezdenną, stale powiększającą się dziurą, pochłaniającą wszystko co do niej wpadnie. Kolorowe postacie i zabawny gameplay w posypce z dobrego humoru, to świetna propozycja na narodowy dzień łakomstwa. Cóż, apetyt rośnie w miarę... pochłaniania.

Donut Games

Teraz pora na bezkaloryczne gry na urządzenia mobilne z systemami Android lub iOS. Na początek Donut Games. Przecież nie ma to jak pączki w tłusty czwartek. Naszym zadaniem jest przygotowywanie smakowitych i kolorowych pączków. Mnogość przepisów, lukrów, posypek i innych kolorowych dodatków sprawia, że aż ślinka cieknie. My musimy jedynie połączyć wszystkie składniki by stworzyć wspaniałe wypieki, co jest trudniejsze niż się wydaje.

Candy Crush Saga

Kolejna porcja słodkości czeka na nas w Candy Crush Saga. Jedna z najpopularniejszych gier typu puzzle na smartfony. Klasyczny schemat łączenia takich samych elementów w odpowiednie kombinacje, aby usunąć je z planszy, nigdy wcześniej nie był tak słodki. Grupowanie elementów wyglądających jak żelki i kolorowe cukierki, aby po drodze niszczyć przeszkody przypominające np. bezy...mniam. Duża liczba kolorowych i wymagających poziomów, ulepszenia i możliwość konkurowania z innymi graczami sprawiły, że nie jeden fan mobilnego relaksu na tej grze "zjadł zęby".

Cuphead

Po tych wszystkich słodkościach, warto troszkę odpocząć i napić się czegoś gorącego. Dobrej herbaty albo smacznej kawy, to już zależy tylko od was. Relaks można dopełnić rozgrywką, w wyjątkową produkcję niezależnego studia MDHR - Cuphead. Ta niezwykle urokliwa gra platformowa, inspirowana kreskówkami z lat 30. XX wieku, pozwoli nam wcielić się w antropomorficzną filiżankę lub kubek. Bohaterowie produkcji muszą udać się w niezwykłą podróż, aby spłacić dług u samego diabła. Cuphead to idealna propozycja zarówno dla indywidualistów, jak i sympatyków kooperacji.