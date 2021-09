Gry z PS4, w które musisz zagrać na PS5

Wiele gier, które pierwotnie pojawiły się na konsoli PS4 otrzymało darmową aktualizację dla konsol nowej generacji. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najciekawszych gier.

Spis treści

Na konsoli PlayStation 4 pojawiła się cała masa świetnych gier. Część z nich stała się już wręcz kultowa. Po premierze sprzętu nowej generacji wiele produkcji otrzymało aktualizacje poprawiające wydajność na PS5. Zaktualizowane wydania cechują się przede wszystkim poprawioną warstwą wizualną, zwiększoną liczbą wyświetlanych FPS oraz skróconymi czasami ładowania. W tym artykule przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych gier, które otrzymały bezpłatną aktualizację dla konsoli nowej generacji.

God of War

God of War to gra, w którą każdy posiadacz konsoli od Sony powinien zagrać. Świetnie napisana historia, postaci oraz zadania stanowią o epickości tej produkcji. God of War z 2018 roku wprowadza do rozgrywki wiele nowych elementów, które wcześniej nie były w serii obecne. Przede wszystkim miała na to wpływ zmiana pracy kamery. Do tej pory akcję widzieliśmy z góry. W najnowszej odsłonie zmienia się to, i wydarzenia obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Kampania fabularna jest długa, ale w żadnym momencie nie nudzi. Historia jest przeplatana świetnymi dialogami oraz dylematami wewnętrznymi bohaterów. God of War to zdecydowanie jedna, jeśli nie najlepsza gra poprzedniej generacji konsol. I nie mówię tutaj tylko o systemie Sony. Wersja ulepszona do PS5 pozwala na rozgrywkę w 4K w 60 klatkach na sekundę.

Zobacz również:

The Last of Us 2

The Last of Us 2 to kontynuacja świetnie przyjętej przez graczy i recenzentów przygodowej gry akcji autorstwa studia Naughty Dog. Akcja rozpoczyna się 5 lat po zakończeniu pierwszej części. Podczas rozgrywki wcielimy się w dwie bohaterki, Ellie, znaną nam z pierwszej odsłony oraz Abby. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra charakteryzuje się swoim niepowtarzalnym klimatem oraz brutalnymi scenami walki. Na szczególną uwagę zasługuje świetnie napisany scenariusz, który pozostaje w pamięci gracza jeszcze długo po zakończeniu zabawy. Darmowa aktualizacja do wersji na PS5 pozwala grać w stabilnych 60 klatkach na sekundę.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn to jedna z najlepszych gier ekskluzywnych dla konsol PlayStation. Akcja gry osadzona jest w dalekiej przyszłości. Cywilizacja upadła a świat został opanowany przez maszyny, które wyewoluowały w inteligentne stworzenia. Główna bohaterka, Aloy, przemierza świat, aby poznać dzieje dawnych cywilizacji oraz odkryć swoje pochodzenie. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Twórcy kładą duży nacisk na eksplorację, walkę o crafting. Broń tworzymy z części, które wypadają z pokonanych maszyn. W wersji ulepszonej do PS5 możemy liczyć na lepsze wrażenia wizualne, wyższą rozdzielczość oraz stabilne 60 FPS.

A Plague Tale Innocence

A Plague Tale Innocence jest grą bardzo specyficzną. Wcielamy się w niej w rolę dwójki rodzeństwa, Amicii oraz Hugo. Akcja gry została osadzona we Francji, w połowie XIV wieku. W tym czasie ten obszar był dotknięty epidemią czarnej śmierci. Rodzice naszych bohaterów zostali z niewiadomych przyczyn zamordowani przez Inkwizycję, która poszukuje teraz także chłopca. Naszym zadaniem jest ucieczka przed prześladowcami oraz odkrycie prawdy. Podczas rozgrywki będziemy unikać walki. Jako dzieci musimy starać się ukrywać przed wrogami w tym świecie pełnym niebezpieczeństw. Odświeżona wersja oferuje rozdzielczość 4K, poprawioną grafikę oraz stabilne 60 FPS. Dodane zostało także wsparcie dla dźwięku przestrzennego.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla jest 12 odsłoną tej niezwykle popularnej serii gier akcji z elementami RPG. Głównym bohaterem jest Eivor, przywódca klanu wikingów. Nasza grupa po opuszczeniu Norwegii trafia do Anglii. Musimy tutaj stanąć do walki z niejakim Alfredem Wielkim z Wessex, który zrobi wszystko, aby poganie opuścili jego ojczyznę. W Assassin's Creed: Valhalla mamy do czynienia z wieloma elementami, które są znane z gier RPG. Każda nasza decyzja czy zawarty sojusz będzie miał wpływ na ostateczny przebieg i rozwój fabuły. Po aktualizacji do next-genowej wersji możemy liczyć na skrócone czasy ładowania, ulepszoną grafikę oraz integracje z kontrolerem DualSense.

Borderlands 3

Akcja Borderlands 3 toczy się kilka lat po opowieści przedstawionej w drugiej części gry. Jest to strzelanka, której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Charakteryzuje się przede wszystkim specyficznym humorem oraz bardzo oryginalną oprawą wizualną. Na starcie rozgrywki możemy wybrać jedną z 4 dostępnych postaci. Każda z nich dysponuje odmiennymi umiejętnościami, co ma wpływ na sposób gry. Wraz z postępami będziemy mogli rozwijać swoją postać oraz jej umiejętności aktywne i pasywne. Ulepszenie pozwoli nie tylko na granie w natywnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Będziemy mogli także grać na podzielonym ekranie nawet w 4 osoby.

Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas

Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas to jedna z tych gier, w które posiadacze konsol od Sony po prostu muszą zagrać. Rozgrywka jest tutaj rozwinięciem mechanik, które znamy z poprzednich części gry. Będziemy przemierzać kolejne mapy przepełnione kolorami, zbierać skarby oraz unikać pułapek. Na drodze staną też wrogowie, a naszym zadaniem będzie pokonanie ich. To wszystko w towarzystwie sympatycznego "liska", który w rzeczywistości odzwierciedla borsuka workowatego, którego naturalnym środowiskiem jest Australia. Ulepszona wersja będzie obsługiwać rozdzielczość 4K oraz 60 FPS. Otrzymamy także wsparcie dla dźwięku 3D oraz integrację z kontrolerem do PS5.

DOOM Eternal

Wrota piekieł znów się otworzyły a świat zalały hordy demonów. W DOOM Eternal ponownie wcielimy się w siejącego strach wśród piekielnych pomiotów Doom Slayera. W odróżnieniu od poprzednich części, zwiedzimy dużo więcej różnorodnych lokacji. W trakcie kampanii będziemy walczyć m.in. na Ziemi, Marsie oraz jego księżycu o nazwie Fobos. Trafimy także do alternatywnych wymiarów. Rozgrywka w DOOM Eternal charakteryzuje się szaleńczym tempem oraz widowiskowością. No i ta muzyka. Uwierzcie, że siedząc z padem na kanapie można się solidnie zmęczyć. Wersja zaktualizowana do PS5 wprowadzi do gry 3 tryby:

Tryb wydajności : 1584p – 120 FPS

: 1584p – 120 FPS Tryb zrównoważony : 2160p – 60 FPS

: 2160p – 60 FPS Tryb ray tracing: 1800p – 60 FPS

Strzelby w dłoń i do boju!

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man to jedne z najlepszych gier ekskluzywnych, jakie pojawiły się na konsolach PlayStation. Miles Morales to druga część. Opowiada ona historię młodego chłopaka, który pod nieobecność Petera Parkera musi zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku. Człowiek-pająk trafia w sam środek wojny między gangami i korporacjami. Mechanika oraz rozgrywka niewiele różnią się od poprzedniej części. Całą akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. W trakcie rozgrywki będziemy przemierzać miasto, bardzo często korzystając ze swoich mocy oraz pajęczych sieci.

Metro Exodus

Metro Exodus to trzecia część serii gier, które oparte są na twórczości Dmitrija Głuchowskiego. Kolejny raz trafiamy do postapokaliptycznego świata i wcielając się w Artema musimy poszukać nowego miejsca do osiedlenia, wolnego od skażenia i mutantów. Opuszczamy tunele metra i na pokładzie pociągu o nazwie Aurora przemierzamy Rosję. W tej odsłonie twórcy postawili dużo większy nacisk na elementy związane z eksploracją świata. Nie zabraknie tu też widowiskowych walk z mutantami oraz cichej eliminacji wrogów. Wersja gry Metro Exodus na PS5 będzie zawierać sporo ulepszeń wizualnych, ray tracing, większą liczbę klatek na sekundę, zwiększoną rozdzielczość i skrócone czasy ładowania

Aktualne ceny w sklepach Metro Exodus PS4 94 zł

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 to kolejna odsłona niezwykle popularnej i kultowej już serii bijatyk. Tak jak w poprzednich częściach, w trakcie rozgrywki bierzemy udział w widowiskowych pojedynkach na zróżnicowanych arenach. Gra jest niezwykle brutalna. Nie zabrakło w tej części także charakterystycznego dla całej serii Fatality. Poza podstawowym trybem pojedynków, możemy wziąć udział w kampanii dla pojedynczego gracza oraz turniejach. Bardzo mocno rozbudowany jest tutaj także tryb wieloosobowy. Dostępna jest "kooperacja kanapowa" oraz możliwość starć z innymi graczami przez internet. Mortal Kombat 11 w zaktualizowanej wersji doda do gry dynamiczną rozdzielczość 4K, skrócone czasy ładowania, ulepszone efekty wizualne oraz możliwość rozgrywki międzygeneracyjnej dla wybranych trybów.

Resident Evil Village

Resident Evil Village to jedna z najlepszych odsłon całej serii tych survival horrorów. Główny bohater trafia do odciętej od świata rumuńskiej wioski, aby pomścić śmierć żony oraz odnaleźć swoją porwaną córkę. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy kładą bardzo duży nacisk na eksplorację świata. Wioska do której trafiamy stanowi centralny punkt rozgrywki. Wokół niej znajdują się cztery inne lokacje. Piecze nad nimi sprawiają Lordowie. Jedną z nich jest zamek Dimitrescu, w którym stoczymy walkę z jedną z najbardziej charakterystycznych postaci z gier w ostatnich latach, czyli Lady Dimitrescu.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Star Wars: Jedi Fallen Order jest określana jako jedna z najlepiej wyglądających gier ostatnich lat. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Głównym bohaterem jest Cal Kestis, młody padawan, który za wszelką cenę musi ukrywać swoja przeszłość przed żołnierzami Imperium. Na co dzień Cal zajmuje się demontażem statków na planecie Bracca. Na skutek kilku niefortunnych zdarzeń jego tożsamość zostaje odkryta. Nasz bohater musi uciec i odbudować zakon Jedi. W Jedi Fallen Order duży nacisk jest położony na eksplorację świata oraz walkę. W starciach z przeciwnikami będziemy używać miecza świetlnego oraz umiejętności rycerza Jedi. Posiadacze gry na konsoli PS4 mogą odebrać bezpłatną aktualizację do wersji next-genowej. Obejmuje ona tekstury w wysokiej rozdzielczości, rozdzielczość 4K HDR, wydajność 60 klatek na sekundę i znacznie krótsze czasy ładowania. Niech moc będzie z Tobą.

Zobacz także: Star Wars Knights of the Old Republic Remake trafi na PS5. Zobacz zwiastun