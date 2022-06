Gry z Xbox Game Pass bez konsoli! Wystarczy telewizor Samsung

Granie w najnowsze produkcje AAA, które znajdują się w Xbox Game Pass bez konieczności wydawania pieniędzy na konsolę? Jeszcze niedawno coś podobnego było nie do pomyślenia. Teraz wizje przeszłości stają się rzeczywistością. Microsoft oficjalnie poinformował o współpracy z firmą Samsung. Od teraz wszystkie telewizory i monitory koreańskiego producenta będą miały wbudowaną aplikację Xbox.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uruchomimy na nich dowolną grę z katalogu Xbox Game Pass bez fizycznie dostępnej konsoli. Wszystko za sprawą Xbox Cloud Gaming.

Do telewizorów podłączymy za pomocą technologii Bluetooth kontrolery do gier. Urządzenia będą obsługiwać pady nie tylko od Xboxa, ale także od konsoli PlayStation. W takie tytuły jak Halo Infinite czy Forza Horizon 5 bez problemu zagramy korzystając z DualSense 4 lub 5.

Stream Xbox games directly on your TV, no console required



Enjoy over 100 cloud games with the Xbox app on your Samsung 2022 Smart TV: https://t.co/t2L6mM4ks3 pic.twitter.com/7dpquXjZPy