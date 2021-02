Gry z Xbox Game Pass już niedługo dostępne na przeglądarkach Chrome i Edge

Xbox Game Pass trafi na nowe platformy już niebawem. Granie w przeglądarce nabierze nowego wymiaru.

Microsoft nie ukrywa, że ma ogromne ambicje względem rynku gamingowego. Dowodem tego jest nie tylko debiut konsol dziewiątej generacji - Xbox Series X i Series S, ale również regularne inwestycje (jak choćby wykupienie Zenimax Media za 7,5 miliarda dolarów) i rozwój usługi Xbox Games Pass.

Przysłowiowym "oczkiem w głowie" amerykańskiego producenta jest właśnie usługa abonamentowa Xbox Game Pass, która, w wersji Ultimate, gwarantuje graczom dostęp do setek znakomitych gier na dowolnie wybranej platformie (Android, PC, konsole Xbox), w jednej przystępnej cenie.

Na urządzeniach mobilnych z systemem Android korzystanie z bogatej biblioteki gier Xbox Game Pass jest możliwe dzięki xCloud, czyli autorskiej usłudze Microsoftu opartej o strumieniowanie rozgrywki. Przedstawiciele "giganta z Redmond" już wcześniej zapowiadali, że mają zamiar wejść ze swoim "graniem w chmurze" na kolejne platformy. Jak donosi portal The Verge, może to nastąpić już niebawem.

Microsoft ponoć rozpoczął już testy strumieniowego przesyłania gier w chmurze xCloud na najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych, jak: Chrome czy Edge. Pracownicy firmy już teraz testują wersję webową xCloud przed jej publiczną premierą.

Co więcej, dziennikarze serwisu dotarli również do materiałów, które prezentują nam jak prezentuje się interfejs aplikacji Xbox dedykowanej przeglądarkom internetowym.

Źródło: The Verge

Wersja przeglądarkowa Xbox Game Pass ma działać podobnie do tej, z której obecnie korzystają użytkownicy tabletów i smartfonów z systemem Android. Oznacza to, że gry pozwalają na przejście w tryb pełnego ekranu, a sterowanie nimi odbywa się za pomocą kontrolera Xbox.

Źródło: The Verge

Kiedy możemy spodziewać się debiutu publicznej wersji Xbox Game Pass na przeglądarkach? Tego niestety nie wiem, ale biorąc pod uwagę jak mocno zaawansowane są prace nad tym projektem, to śmiało możemy założyć, że jest to kwestia, co najwyżej, kilku miesięcy.

