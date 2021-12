Gry z Xbox Game Streaming wypadają perfekcyjnie na Edge

Dobra informacja dla graczy. Przeglądarka Microsoftu otrzymała narzędzie, dzięki któremu streamowane produkcje będą wyglądać znacznie lepiej.

Gry z konsol Xbox można streamować na komputer lub smartfona bez konieczności posiadania konsoli - działa to podobnie do mechanizmu GeForce NOW. Wspomniane narzędzie nazywa się Clarity Boost, a efekty jego zastosowania widać na porównaniu powyżej. Jednak uwaga - dotyczy ono tylko przeglądarki Edge. Jak działa? Otóż po stronie klienta (czyli gracza) dochodzi do zaawansowanego skalowania, umożliwiającego zwiększenie jakości wideo. Należy jednak zauważyć, że nie jest to funkcja włączona domyślnie - znajduje się ona w ustawieniach aplikacji.

Jak na razie nowość trafiła do wydania Edge w kanale Canary. Ma jednak trafić do któregoś ze stabilnych wydań przeglądarki na początku przyszłego roku, a więc zapewne w styczniu lub w lutym. Jeśli nie możesz doczekać się przetestowania Clarity Boost w praktyce, możesz pobrać wydanie Edge Canary z tej strony i już dzisiaj cieszyć się lepszą jakością grafiki w grach.

Źródło: PC World, Microsoft