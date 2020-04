Gry z serii Candy Crush z nielimitowanym czasem zabawy przez najblższy tydzień

Wszystko to w ramach wyjątkowej akcji WHO - #PlayApartTogether.

PlayApartTogether to akcja z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i przemysłu gier. Ma ona na celu zachęcenie graczy do przestrzegania wytycznych WHO, dotyczących walki z COVID-19, jak: dbanie o higienę, zachowanie odpowiedniej odległości od innych ludzi, i przede wszystkim, w razie możliwości, nie opuszczanie miejsca zamieszkania.

W dużym uproszczeniu można też stwierdzić, że PlayApartTogether to akcja, która granie w gry przedstawia jako dobry i zdrowy sposób na spędzanie wolnego czasu oraz integrację społeczną. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że: "PlayApartTogether oferując specjalne wydarzenia, aktywności oraz nagrody do najpopularniejszych gier na świecie, zachęca użytkowników do stosowania najlepszych praktyk w trosce o własne zdrowie oraz zdrowie ich rodzin i społeczności".

Do akcji dołączyli już m.in. tacy giganci branży, jak Blizzard Entertainment czy Riot Games. Teraz, wesprzeć działania branży gier na rzecz walki z koronawirusem, postanowili również twórcy przebojowej serii gier Candy Crush - studio King.

Jak właśnie się dowiedzieliśmy, wszyscy gracze: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga oraz Pet Rescue Saga, otrzymają darmowe i nieograniczone życia. Sympatycy powyższych produkcji dobrze wiedzą, że oznacza to, iż dostęp do zabawy będzie niczym nie ograniczony. Przypomnijmy, że w grach z serii Candy Crush, użytkownicy mają ograniczoną liczbę "żyć", po ich utracie muszą czekać określony czas na ich regenerację lub sięgnąć po prawdziwą gotówkę. Darmowy okres z grą potrwa dokładnie przez tydzień.

źródło: techspot.com