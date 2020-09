Gry z wrześniowego PlayStation Plus już dostępne

Zapowiedziane w zeszłym tygodniu darmowe produkcje w ramach PlayStation Plus są już dostępne do pobrania dla posiadaczy konsoli PlayStation 4.

PlayStation Plus wrzesień 2020

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło zestawienie darmowych gier w ramach abonamentu PlayStation Plus. Jak dobrze wiemy, we wrześniu posiadacze konsoli PlayStation 4 będą mogli bez żadnych dodatkowych opłat pobrać takie produkcje jak: PlayerUnknown’s Battlegrounds oraz Street Fighter V.

Jeśli nie mogliście się doczekać powyższych produkcji, to mamy dla was dobre wieści. W sklepie PlayStation Store zaktualizowano właśnie zakładkę z darmowymi grami z PS Plus. Oznacza to, że bez przeszkód możecie zacząć pobierać zarówno PlayerUnknown’s Battlegrounds, jak i Street Fighter V. Na szczęście, nie musicie się z tym spieszyć. gry pozostaną darmowe do 5 października, kiedy to zastąpią je kolejne tytuły, które najprawdopodobniej poznamy w ostatnią środę września.

Powyższe produkcje do swojego konta możecie przypisać m.in. tutaj bądź za pomocą sklepu bezpośrednio z poziomu konsoli PS4.

