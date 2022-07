Gry za darmo od Epic Games Store. W co zagramy w tym tygodniu?

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, odbierzemy dzisiaj darmowe gry od Epic Games Store. Na jakie tytuły możemy liczyć?

Dzisiaj od godziny 17:00 możemy za darmo odebrać gry od Epic Games Store. W tym tygodniu czekają na nas dwa tytuły - Idle Champions of the Forgotten Realms oraz Wonder Boy The Dragons Trap. Oferta jest ważna do 21 lipca.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms to gra, którą łączy w sobie elementy strategii oraz RPG. Akcja rozgrywa się w świecie Forgotten Realms. Co prawda tytuł jest dostępny w modelu biznesowycm free-2-play, jednak użytkownicy Epic Games Store mogą liczyć na bezpłatne bonusy o wartości 100 dolarów. Co wchodzi w skład pakietu?

Odblokowane przedmioty dla następujących czempionów: Deekin (slot 1), Widdle (slot 2), Baeloth (slot 4), Freely (slot 7) i Havilar (slot 9)

Skrzynie dla Deekina: 16 złotych skrzyń dla Deekina (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)

Skrzynie dla Widdle: 16 złotych skrzyń dla Widdle (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)

Skrzynie dla Baelotha: 16 złotych skrzyń dla Baelotha (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)

Skrzynie dla Freely'ego: 16 złotych skrzyń dla Freely'ego (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)

Skrzynie dla Havilar: 16 złotych skrzyń dla Havilar (z 2 gwarantowanymi błyszczącymi kartami ekwipunku)

Dwutygodniowe eliksiry wzmocnienia: 1 eliksir łowcy klejnotów (Gem Hunter) i 1 eliksir łowcy złota (Gold Hunter)

Wyjątkowa skórka: Black Pits Baeloth

Wyjątkowy chowaniec: Baby Tarrasque

Wonder Boy The Dragons Trap

Wonder Boy The Dragons Trap to odświeżona wersja kultowej platformówki z 1989 roku. Wcielamy się w tytułowego bohatera, którego zadaniem jest zabicie przyczajonego w jaskini smoka. Zostajemy jednak objęci tajemniczą klątwą, która sprawia, że zamieniamy się w człekokształtnego jaszczura. Cała gra toczy się wokół prób odwrócenia przekleństwa. Jest to typowa gra platformowa, w której będziemy eksplorować poszczególne lokacje, rozwiązywać zagadki środowiskowe i walczyć z przeciwnikami.

