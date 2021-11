Gry zakazane. Poznaj najbardziej kontrowersyjne tytuły w historii (top 10)

Gry wideo od momentu pojawienia się w świadomości społeczeństwa wzbudzały sporo kontrowersji. Piętnowana była przede wszystkim przemoc. Przedstawiamy kilka gier, które wzbudziły największe kontrowersje w historii.

Przemoc, nagość i wulgarny język. Gry od zawsze wzbudzały sporo kontrowersji. Bardzo często, szczególnie w USA to temu medium przypisywało się winę za masakry w szkołach. Przeprowadzono wiele badań w tym temacie. Naukowcy udowodnili, że gry wideo nie mają tak dużo wspólnego z negatywnymi zachowaniami jak mogłoby się wcześniej wydawać.

Na rynku pojawiło się jednak wiele produkcji, które na przestrzeni lat wzbudziły sporo kontrowersji. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych przykładów.

Call of Duty Modern Warfare 2

W przypadku Call of Duty Modern Warfare 2 chodzi o jedną konkretną misję - "No Russian". Jako tajny agent CIA bierzemy udział w strzelaninie na lotnisku w Moskwie. Naszym celem jest wzbudzenie zaufania wśród rosyjskich terrorystów. Zapewne nie byłoby wielkiego szumu wokół tego epizodu gdyby nie fakt, że możemy bez skrępowania strzelać do wszystkich uciekających cywili. Ta misja posłużyła jako przykład m.in. w materiale opublikowanym przez Biały Dom. Miał on zobrazować problem przemocy w grach komputerowych i jej oddziaływania na ludzką psychikę.

Carmageddon

Carmageddon wywołał wiele kontrowersji od razu po premierze pod koniec lat 90-tych. Wtedy w ten tytuł grały przede wszystkim dzieci. Rozgrywka polega na poruszaniu się samochodem po różnych lokacjach i rozjeżdżaniu ludzi oraz zwierząt. W niektórych krajach produkcja została ocenzurowana. W Niemczech ludzi zastąpiły roboty, natomiast w Wielkiej Brytanii mieliśmy do czynienia z zombie. Nie przeszkodziło to jednak graczom z tamtych regionów w zdobywaniu "nielegalnych" kopii z oryginalną zawartością.

GTA

GTA budziło od zawsze kontrowersje z kilku powodów. Przede wszystkim było to eksponowanie przemocy. Nie da się ukryć, że jest to jeden z głównych elementów gry. Na tym polega życie gangstera, w którego wcielamy się we wszystkich odsłonach serii. W całej historii GTA znajdziemy sporo elementów, do których można by się było przyczepić - nagość, alkohol, narkotyki, wulgarny język. Dużo emocji wzbudziła jedna z misji z GTA V. Chodzi o moment, w którym Trevor torturuje jedną z postaci. Po premierze było o tym elemencie gry dość głośno.

Hatred

W Hatred naszym głównym zadaniem jest zabijanie. Musimy zamordować wszystkie osoby, które napotkamy na swojej drodze. Naszymi poczynaniami kieruje czysta, niczym nieskrępowana nienawiść. Nie ważne, czy na naszej drodze stanie cywil czy stróż prawa. Mamy tylko jedno zadanie - zabić.

JFK Reloaded

Gry wideo na przestrzeni lat poruszały wiele, mniej lub bardziej dotkliwych tematów. Twórcy JFK Reloaded poszli o krok dalej. Jest to gra, w której wcielamy się Lee Harvey'a Oswalda. Naszym zadaniem jest zamordowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kannedy'ego. Twórcy postawili na wierne oddanie realiów historycznych. Musimy wykonać trzy idealne strzały tak, jak to było w rzeczywistości. Specjalny system punktowy określa, jak dokładnie wycelowaliśmy.

Mortal Kombat

Mortal Kombat to kolejna seria, która wielu osobom nie spodobała się ze względu na ogromną dawkę przemocy. W porównaniu z tym tytułem takie produkcje jak Street Fighter czy Soulcalibur wydają się nieszkodliwymi grami przeznaczonymi dla dzieci. Szczególnie tzw. Fatality wzbudza wiele emocji. Sceny ostatecznego wykończenia przeciwnika są niezwykle brutalne i stworzone z wielką dbałością o makabryczne szczegóły.

Bully: Schloarship Edition

Bully to gra stworzona przez Rockstar, ojców serii GTA. Może to świadczyć o tym, że nie będziemy mieć do czynienia z grzeczną produkcją. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który musi przetrwać w amerykańskiej placówce. Na swojej drodze spotkamy zarówno typowych kujonów, ale także osiłków, z którymi musimy sobie poradzić. Adwokat Jack Thompson swego czasu zauważył, że gra może być szkodliwa dla młodych ludzi ze względu na obecność motywów homoseksualnych. Główny bohater może doprowadzić do zbliżenia zarówno z kobietami jak i mężczyznami.

Phantasmagoria

Phantasmagoria jest grą przygodową, w której znajdziemy także sporo elementów horroru psychologicznego. Najwieksze kontrowersje w przypadku tego tytułu wzbudziły brutalne sceny gwałtu. Należy tutaj zaznaczyć, że sekwencje filmowe, których jest bardzo dużo, zostały nagrane z udziałem żywych aktorów, co jeszcze bardziej działa na wyobraźnię.

Manhunt

Manhunt jest już trzecią w tym zestawieniu produkcją stworzoną przez Rockstar. Fabuła gry skupiała się przede wszystkim na zabijaniu napotkanych osób. Twórcom udało się bardzo realistycznie, jak na tamte czasy odtworzyć brutalne sceny. Zaowocowało to zakazem sprzedaży gry w Nowej Zelandii. Druga część została zakazana także w Wielkiej Brytanii.

Postal

Gry z serii Postal są jedną wielką kontrowersją. Sceny przedstawione w grach jednych mogą bawić, innych przerażać i skutkować poczuciem dużego niesmaku. W tych grach mogliśmy zabijać wszystko, co spotkamy na naszej drodze. Główny bohater mógł w dowolnym miejscu i momencie oddać mocz, w tym zbeszcześcić zwłoki przeciwników. Sporo jest tutaj także niepoprawności politycznej, od rasizmu, łamania praw kobiet na homofobii kończąc. Obrońcy praw zwierząt także mieliby się do czego przyczepić. Tłumik na broń możemy wykonać z kota.

