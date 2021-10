Gry ze Steam na konsolach Xbox? To możliwe, sprawdź jak

Nie trzeba już męczyć się z przenoszeniem komputera do salonu, aby zagrać w swoje ulubione gry z PC na dużym ekranie.

Czasami zdarza się, że w swoje ulubione gry z PC chcemy pograć na dużym ekranie, wygodnie rozłożeni na kanapie. Jeśli masz w domu konsolę Xbox One lub Xbox Series X staje się to o wiele łatwiejsze. Jak to możliwe? Dzięki GeForce Now. Jest to usługa pozwalająca na strumieniowe przesyłanie gier przy użyciu zdalnego sprzętu. W skrócie chodzi o to, że gra jest uruchamiana na serwerach Nvidii, a my mamy dostęp do obrazu i sterowania.

W ten sposób uzyskujemy dostęp do naszych bibliotek gier ze Steama, Epic Games Store, GOG czy Ubisoft Connect. Aktualnie GeForce Now obsługuje ponad tysiąc gier (pełna lista tutaj). Jaka jest różnica pomiędzy tą opcją a np. Xbox Game Pass? Korzystając z GeForce Now mamy dostęp do gier już wcześniej przez nas kupionych. W ten sposób możesz zagrać na konsoli w produkcje, które nigdy nie pojawią się na sprzęcie od Microsoftu.

GoForce Now w przeglądarce (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

GeForce Now na konsolach działa taka samo jak na komputerze przez przeglądarkę. Wystarczy wejść do EGDE oraz zalogować się na swoje konto na stronie play.geforcenow.com. Jeśli to nasze pierwsze spotkanie z usługa, warto najpierw zalogować się na komputerze i ją skonfigurować. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak to zrobić.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

Co prawda Nvidia nie planowała wykorzystania przeglądarki EDGE specjalnie po to, aby móc grać na konsolach Xbox. Bardzo możliwe, że w przyszłości firma przetestuje i udoskonali tę opcję. Aktualnie koncentruje się na poszerzeniu biblioteki gier. Tom Warren z The Verge testował GeForce Now na konsoli Xbox One X. Według niego jakość obrazu jest bardzo dobra, jednak nieco jeszcze kuleje płynność. Dodatkowo, opóźnienie związane z przesyłaniem strumieniowym może w niektórych produkcjach przeszkadzać. Warren podkreśla, że w przypadku prostych tytułów nie ma to większego wpływu na rozgrywkę, jednak dynamiczne gry wieloosobowe nie sprawdzą się w tej usłudze.