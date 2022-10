Grzejnik ceramiczny za mniej niż 50 zł? Takie cuda tylko w Action! [31.10.2022]

Action ma ofertę dla zmarzluchów – kompaktowy grzejnik w świetnej cenie. Postanowiliśmy sprawdzić, co to za urządzenie i jakie ma parametry.

Obawiasz się nadchodzących chłodów? Action ma propozycję dla wszystkich zmarzluchów – w ofercie tej popularnej sieciówki pojawił się grzejnik ceramiczny. Tego typu urządzenia dość długo utrzymują temperaturę, nawet już po odłączeniu od prądu. Ma naprawdę atrakcyjną cenę, może być więc doskonałą opcją dodatkowego źródła ciepła. Postanowiliśmy przyjrzeć mu się bliżej. W takich pieniądzach raczej nie znajdziemy niczego ciekawszego.

Ceramiczny grzejnik Tristar

Na stronie sklepu znajdziemy taki opis:

Brrr, wystarczy chwilę popracować przy komputerze, by zmarzły stopy i dłonie. Minigrzejnik jest prostym rozwiązaniem tego problemu. Dzięki niewielkim rozmiarom możesz łatwo go przestawiać i wszędzie zabrać ze sobą. Aby ustawić temperaturę, wystarczy pokręcić pokrętłem, a elegancki dizajn pasuje do każdego wnętrza. Dzięki niewielkim gabarytom sprawdzi się praktycznie wszędzie.

Funkcje i parametry:

Bezpieczny piecyk z ochroną przed przegrzaniem i przewróceniem

Łatwo ustawisz pokrętłem temperaturę.

Łatwy do przenoszenia, dzięki niewielkim rozmiarom

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 11,5 x 11 x 18,5 cm

Kolor: Czarny, Szary, Biały

Klasa efektywności energetycznej: Nie dotyczy

Moc: 500

Moc: 500 watt

Napięcie: 230

Napięcie: 230 Volt

Ochrona przed wywróceniem: Tak

Rodzaj zasilania: Elektryczne – bezprzewodowe

Sposób zamocowania: Wolnostojący

Z przełącznikiem: Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak

Grzejnik ceramiczny kosztuje w Action jedynie 49 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

