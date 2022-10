Grzejnik elektryczny czy gazowy? Który będzie lepszy?

Zima za pasem, z opałem problem, czym więc się dogrzewać, gdy nadejdą mrozy? Stoję przed wyborem grzejnika przenośnego.

Ocieplający się klimat nie oznacza tego, że najbliższe zimy będą lekkie. Biorąc to pod uwagę, zastanawiam się, czym będę mógł dogrzać mieszkanie, gdy termometr za oknem zacznie wskazywać 10 stopni poniżej zera lub więcej, a stały system ogrzewania okaże się niewystarczający?

Rynek oferuje kilka ciekawych technologii przenośnych piecyków do mieszkań. Zależnie od naszych potrzeb i możliwości, do ogrzania mieszkania możemy wybrać:

grzejnik gazowy zasilany gazem z butli;

piecyk naftowy;

grzejnik elektryczny.

Dom czy mieszkanie to dość wymagające miejsce, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, ponieważ niektóre piecyki i ogrzewacze emitują spaliny, co nie jest ani zdrowe, ani bezpieczne. Dotyczy to grzejników gazowych i naftowych, jednak istnieją technologie oczyszczające spaliny i znacznie ograniczające ich emisję, o czym poniżej.

Wolne od wad ogrzewaczy spalinowych są elektryczne urządzenia grzewcze. Ich użyteczności nie można kwestionować, wiele z nich ma jednak pewną ujemną cechę – stanowią znaczne obciążenie dla portfela użytkownika – nie dotyczy to jednak ich wszystkich typów.

Cechy ogrzewaczy gazowych i naftowych

Zarówno ogrzewacze gazowe, jak i naftowe, należą do urządzeń spalinowych, czyli emitujących ciepło na skutek spalania paliw, co powoduje wydzielanie spalin. Aby temu zaradzić, producenci grzejników gazowych, oferują urządzenia gazowe wyposażone w katalizatory spalin. Dzięki temu możemy do ogrzewania domu czy mieszkania użyć grzejników zasilanych gazem. Najwyższej jakości grzejniki gazowe są bardzo dobrym i niedrogim uzupełnieniem stałego systemu ogrzewania domu. Pewną ich wadą jest zwiększanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Piecyki naftowe nie powodują tego problemu, a także nie emitują wyczuwalnych i szkodliwych spalin. Wszystko dzięki zastosowaniu specjalnego paliwa, które jednak nie należy do najtańszych. Poza tym są to nowoczesne i wydajne urządzenia doskonale nadające się do dogrzewania mieszkań.

Rodzaje grzejników elektrycznych

Ostatnim typem ogrzewaczy, które chciałem tu omówić, są grzejniki elektryczne podzielone na kilka podtypów:

termowentylatory;

konwektory;

grzejniki olejowe.

Pierwszy z nich - na przykład popularna "farelka" - może posłużyć do szybkiego nagrzania pomieszczenia nawet o dużej powierzchni. Ze względu na koszty nie nadaje się do stałego dogrzewania. Konwektor to typ grzejnika podobny do termowentylatora, w którym źródłem ciepła również jest drut oporowy, jednak przepływ podgrzanego powietrza jest najczęściej wymuszony grawitacyjnie z dołu ku górze. Zdarzają się również grzejniki konwekcyjne wyposażone w dodatkowy nadmuch.

Grzejnik olejowy jest na pewno bardziej ekonomiczny od dwóch poprzednich typów. Grzałka elektryczna działa w nim okresowo, a ciepło jest emitowane przez podgrzany i dość długo zachowujący temperaturę olej. Urządzenia te najczęściej posiadają termostaty regulacyjne, które służą do ustawiania długości czasu aktywności grzałki.

Czym dogrzewać dom?

Na podstawie powyższych opisów sami zdecydujcie – który z ogrzewaczy będzie dla Was najlepszy. Ja, gdy muszę trochę podgrzać „atmosferę” w domu, najczęściej używam elektrycznego grzejnika olejowego. Jednak korzystałem również z grzejników gazowych i naftowych – każdy z nich sprawdzi się zależnie od typu pomieszczenia i innych warunków lokalnych.