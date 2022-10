Grzejnik na podczerwień. Jak działa? Czy się opłaca?

Zima zbliża się wielkimi krokami, warto więc zastanowić się nad domowym ogrzewaniem. Coraz większą popularnością cieszą się grzejniki na podczerwień. Czy słusznie?

Grzejnik na podczerwień zwany też promiennikiem podczerwieni jest jednym z wariantów ogrzewacza elektrycznego. W odróżnieniu jednak od pozostałych grzejników elektrycznych nie ogrzewa otaczającego go powietrza i za jego pośrednictwem przedmiotów czy ludzkiego ciała, a poprzez emisję promieniowania podczerwonego bezpośrednio podnosi temperaturę pobliskich obiektów. Na takiej samej zasadzie ogrzewa nas Słońce – gwiazda wysyła w przestrzeń promieniowanie podczerwone, które podgrzewa powierzchnię Ziemi oraz wszystko, co na niej się znajduje.

Jak działa zwykły grzejnik elektryczny?

Chociaż grzejnik na podczerwień należy do rodziny ogrzewaczy zasilanych energią elektryczną, to różni się od nich zasadą działania. Wśród klasycznych grzejników elektrycznych znajdziemy następujące urządzenia:

grzejniki konwekcyjne;

grzejniki termowentylatorowe;

piece akumulacyjne;

ogrzewacze olejowe.

Każde z tych urządzeń jako źródło ciepła wykorzystuje element wykonany z metalu, którzy nagrzewa się na skutek przepływu prądu elektrycznego. Część tę nazywamy grzałką, żarnikiem lub potocznie – spiralą. Następnie ciepło wyemitowane przez ten element ogrzewa powietrze i dopiero ono ogrzewa ludzkie ciało i przedmioty.

Zasada działania grzejnika na podczerwień

W promiennikach podczerwieni także znajdują się elementy grzejne w postaci żarników lub innych elementów, jednak oprócz ciepła emitują one promieniowanie podczerwone o różnych długościach fali. Chociaż najważniejszy element promiennika nagrzewa się na skutek przepływu prądu elektrycznego, to efekt ogrzewania uzyskujemy poprzez oddziaływanie podczerwieni na obiekty. Dzięki temu tam, gdzie pracuje grzejnik na podczerwień, odczuwamy ciepło natychmiast po jego włączeniu.

Czy grzejnik na podczerwień się opłaca?

Grzejnik na podczerwień posiada żarnik lub inny element rozgrzewający się w efekcie przepływu prądu elektrycznego, jednak w ogrzewaniu naszego ciała nie pośredniczy masa powietrza znajdująca się w pomieszczeniu. To dzięki temu promiennik podczerwieni może być włączony krócej niż zwykły grzejnik elektryczny. Zdarza się też, że elementy promiennika odpowiedzialne za emisję podczerwieni wykonane są z materiałów, które do wyemitowania określonej ilości promieniowania potrzebują o wiele mniej energii niż inne – do takich materiałów zaliczamy grafen.

Dzięki powyższym cechom promienniki podczerwieni są bardziej opłacalne w użytkowaniu niż pozostałe typy ogrzewaczy zasilanych energią elektryczną.