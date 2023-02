Grzejnik znanej marki pojawił się w Lidlu. Tani, a dobry? [17.02.2023]

Pierwsze naprawdę zimne dni już za nami. Tych, którym doskwiera chłód, z pewnością zainteresuje nowość w Lidlu – grzejnik znanej marki. Kupisz go w dobrej cenie, z szybką dostawą!

Nowość na wirtualnych półkach słynnego dyskontu – grzejnik, który przyda się w nadchodzące chłodne dni. Trzeba przyznać, że ma naprawdę korzystną cenę. Czy oprócz tego, że to tani sprzęt, jest on też funkcjonalny? Sprawdźmy, co potrafi to urządzenie!

Zastanawiasz się, jakie dodatkowe źródło ciepła wybrać? Specjalnie z myślą o takich rozterkach przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych urządzeń oraz wyjaśniliśmy, czym się różnią i który warto wybrać. Artykuł znajdziesz pod tym linkiem.

Midea Grzejnik NY1507-20M

Ten model grzejnika wyposażono w 7 lameli grzewczych. Charakteryzuje go moc na poziomie 1500 W. Co więcej, ma 3 poziomy grzania: 600, 900 oraz 1500 Watt. Dodatkowo, zadbano o ochronę przed mrozem, a także zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ma też przełącznik bezpieczeństwa. Dodatkowym ułatwieniem są też kółka, służące do łatwiejszego transportowania urządzenia z miejsca na miejsce.

Parametry:

zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz

moc: 1500 W

wymiary: ok. 33 x 64 x 28 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 7,8 kg

Grzejnik marki Midea kupisz w Lidlu za 369 zł.

Podobny model marki Midea jeszcze taniej znajdziesz na Amazon: Midea Grzejnik olejowy NY2009-20M 2000 W.

Bogatą ofertę grzejników ma też RTV Euro AGD – sprawdź tutaj!

