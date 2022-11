Grzejnik znanej marki pojawił się w Lidlu. Tani, a dobry? [22.11.2022]

Pierwsze naprawdę zimne dni już za nami. Tych, którym doskwiera chłód, z pewnością zainteresuje nowość w Lidlu – grzejnik znanej marki.

Nowość na wirtualnych półkach słynnego dyskontu – grzejnik, który przyda się w nadchodzące chłodne dni. Trzeba przyznać, że ma naprawdę korzystną cenę. Czy oprócz tego, że to tani sprzęt, jest on też funkcjonalny?

Zastanawiasz się, jakie dodatkowe źródło ciepła wybrać? Specjalnie z myślą o takich rozterkach przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych urządzeń oraz wyjaśniliśmy, czym się różnią i który warto wybrać. Artykuł znajdziesz pod tym linkiem.

Midea Grzejnik NY1507-20M

Ten model grzejnika wyposażono w 7 lameli grzewczych. Charakteryzuje go moc na poziomie 1500 W. Co więcej, ma 3 poziomy grzania: 600, 900 oraz 1500 Watt. Dodatkowo, zadbano o ochronę przed mrozem, a także zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ma też przełącznik bezpieczeństwa. Dodatkowym ułatwieniem są też kółka, służące do łatwiejszego transportowania urządzenia z miejsca na miejsce.

Parametry:

zasilanie: 220 - 240 V / 50 Hz

moc: 1500 W

wymiary: ok. 33 x 64 x 28 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 7,8 kg

Grzejnik marki Midea kupisz w Lidlu za 369 zł. Więcej informacji na temat tego sprzętu znajdziesz pod tym linkiem.

