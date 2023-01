Grzyb z The Last of Us – jak działa Cordyceps? Co wie o nim mykologia?

Apokalipsa wywołana przez grzyba w The Last of Us ma wyjątkowo przerażające, choć też fascynujące oblicze. Czym tak naprawdę jest słynny już Cordyceps? Czy rzeczywiście może zaatakować człowieka?

Grzybowa epidemia

Odpowiedzialność za pandemię i upadek cywilizacji w grze studia Naughty Dogs i serialu duetu Mazin/Druckmann ponosi grzyb o nazwie Cordyceps. Powoduje on infekcję mózgu, w wyniku której zarażeni tracą nad sobą kontrolę i atakują kolejne osoby. W miarę rozwoju choroby grzyb pochłania tkanki człowieka, coraz silniej porastając jego ciało. Jeśli jesteście ciekawi, jakie przemiany przechodzą zarażeni, zajrzyjcie do naszego artykułu Kim są klikacze? Rodzaje zarażonych w serialu The Last of Us

W grze ogniskiem choroby była Ameryka Południowa, a grzyb zdołał przedostać się do ludzkich organizmów poprzez zainfekowane zboże. W miarę upływu czasu kolejni ludzie byli infekowani poprzez ugryzienia zarażonych lub unoszące się w powietrzu zarodniki. W serialowym The Last of Us wątek ten uległ pewnym modyfikacjom.

Z odcinka 2. wiemy, że Cordyceps po raz pierwszy zaatakował w Indonezji, a jego ofiarami padli pracownicy młyna (prawdopodobnie grzyb początkowo również pasożytował na ziarnach). Choroba rozprzestrzeniała się poprzez ugryzienia, ale twórcy serii zrezygnowali z wprowadzenia zarodników – uznali, że przy unoszących się z wiatrem zalążkach grzyba ludzkość nie miałaby szans na przetrwanie, a dla zachowania realizmu bohaterowie powinni cały czas nosić na twarzach maski gazowe.

Z tego powodu w serialu zarodniki zamieniono na macki – wyrastają one zarażonym z ust. Jednocześnie grzyby i wszystkich zarażonych łączy specyficzna sieć komunikacyjna, przypominająca grzybnię. Nie jest jednak do końca jasne, jak miałaby działać, skoro zainfekowani nie są przyrośnięci do podłoża i potrafią się poruszać.

Cordyceps, czyli grzyb maczużnikowaty

Choć serialowa choroba mózgu jest całkowicie fikcyjna, sam grzyb nie został jednak wymyślony przez scenarzystów – Cordyceps unilateralis (pol. maczużnik) to tzw. grzyb drapieżny atakujący niewielkie organizmy np. mrówki czy osy. Po przedostaniu się do organizmu żywiciela atakuje jego system nerwowy, zmuszając do niechcianych zachowań np. wspinaczki na gałęzie drzew. W miarę upływu czasu grzyb coraz bardziej pochłania tkanki ofiary, a w końcu wypuszcza owocnik uwalniający zarodniki.

Zombie mrówki były bezpośrednią inspiracją dla twórców gry, którzy obejrzeli poświęcony temu zagadnieniu dokument BBC.

Co ciekawe, drapieżny Cordyceps bytuje również w Polsce – a przynajmniej jego kuzyn o nazwie Ophiocordyceps ditmarii. Jest to rzadko występujący i trudny do wypatrzenia organizm, który nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi.

Kojarzycie grzyba, który zamienia mrówki w "#zombie"?????W Polsce spotkamy jego nie mniej ciekawego kuzyna????#Ophiocordyceps ditmarii pasożytuje na błonkówkach - infekuje, rozwija się w ciele ofiary, a po jej śmierci wyrasta (np. z głowy) by uwolnić zarodniki????#NadleśnictwoBaligród pic.twitter.com/qDzSaDsziY — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) September 22, 2020

Grzyb z The Last of Us – czy to w ogóle możliwe?

Cordyceps z The Last of Us zaczął mutować ze względu na zmieniające się warunki na Ziemi, a mianowicie wzrost temperatury. Czy jednak podobny rozwój wypadków jest możliwy w prawdziwym świecie? I tak, i nie.

Niektóre grzyby rzeczywiście mogą być niebezpieczne dla ludzi – na przykład drożdżaki czy pleśń. Niektóre grzyby mogą służyć jako źródło substancji halucynogennych, jak na przykład grzyby psylocybinowe czy sporysz (przetrwalnik buławinki czerwonej) wykorzystywany do produkcji LSD. Grzyby niewątpliwie mogą więc wpływać na ludzi – zagrażać zdrowiu lub wpływać na świadomość.

Grzyby preferują stosunkowo niskie temperatury i dla większości z nich ciało człowieka jest zbyt ciepłym środowiskiem – poza tym układ odpornościowy zdrowej osoby jest w stanie zwalczyć potencjalną infekcję grzybiczą. Naukowcy uważają jednak, że grzyby mogą szukać nowych dróg rozwoju. Cytowany przez Washington Post mikrobiolog Arturo Casadevall z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, stwierdził, iż grzyby rzeczywiście mogą próbować ewoluować w taki sposób, by przetrwać w organizmach ludzi. Jednocześnie walka z chorobami grzybiczymi jest trudna już w obecnych warunkach – wiele grzybów wykazuje bowiem sporą odporność na leki.

We współczesnym świecie infekcje grzybicze nie należą do rzadkości. W dużym stopniu zapadali na nie pacjenci chorzy na COVID-19, ale znane są też przypadki dość zaskakujące, jak na przykład tzw. gorączka dolinowa. Jest to choroba diagnozowana w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych – suchy i gorący klimat tego regionu sprzyja rozwojowi w grzyba bytującego w glebie, który do organizmu człowieka dostaje się wraz z powietrzem.

Czy jednak scenariusz z The Last of Us jest możliwy? Co ma do powiedzenia mykologia (nauka o grzybach) w kwestii drapieżnego Cordycepsa zmieniającego ludzi w monstra? Według naukowców, nawet gdyby grzyb ten zdołał przetrwać w organizmie człowieka, jest bardzo nieprawdopodobne, by mógł opanować go w taki sam sposób, jak mrówkę. Aby coś takiego się wydarzyło, musiałoby dojść do skomplikowanego i właściwie niemożliwego z naukowego punktu widzenia splotu okoliczności. Wygląda więc na to, że możemy spać spokojnie – apokalipsa zagrzybionych "zombie" zdecydowanie więc nam nie grozi.